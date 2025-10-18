В Феодосии были уничтожены 11 резервуаров с топливом на нефтебазе: спутниковые снимки
В результате двух украинских ударов 7 и 13 октября по НПЗ в оккупированной Феодосии 11 резервуаров с топливом были полностью уничтожены.
В Феодосии было уничтожено 11 резервуаров с топливом
Как сообщило издание Радио Свобода со ссылкой на спутниковые снимки после украинских ударов по НПЗ в Феодосии, что на ВОТ АР Крым, было полностью уничтожено 11 резервуаров с топливом.
К тому же, издание публикует снимки до и после ударов.
Кроме того, журналисты отметили, что еще несколько поврежденных резервуаров вряд ли подлежат восстановлению.
Напомним, что Силы обороны в ночь на 13 октября повторно поразили Морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии на ВОТ АР Крым.
Перед этим в ночь на 7 октября, украинские военные нанесли удар по морскому нефтяному терминалу россиян в Феодосии. Сообщалось, что возгорание произошло в результате атаки дронов. Известно, что его беспилотники атаковали и до этого.
Терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. В резервуарах могли храниться около 193 тыс. куб. м нефтепродуктов.
Всего на полуострове два таких терминала, второй расположен в Севастополе.