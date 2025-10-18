В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп продолжает “усиленно” работать над достижением мира, однако терпение американцев относительно войны России против Украины “исчерпывается”.

В США “теряют терпение” относительно войны РФ против Украины — Левитт

В эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что несмотря на усилия Трампа по достижению мира американцы теряют терпение в отношении войны России против Украины.

Она напомнила, что Дональд Трамп 17 октября принимал в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского, а перед этим у него был долгий разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

– Президент США сказал обеим сторонам этой войны, что она длится уже слишком долго. Слишком много невинных людей было убито. И Соединенные Штаты Америки становятся очень уставшими от этой войны, – сказала Левитт.

Она отметила, что Россия и Украина должны признать “реалии на местах” и “достичь мирного соглашения”.

– Потому что терпение президента Трампа, а также американского народа к этой войне исчерпывается, – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

К слову, президент Финляндии Александр Стубб уверен, что Трамп – “единственный, кто может заставить” кремлевского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров относительно войны в Украине. И сделать он это может именно “силой кнута”.

