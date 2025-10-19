Большинство граждан Германии не поддерживают денежные выплаты украинским беженцам и считают, что мужчины призывного возраста должны вернуться в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом исследования общественного мнения INSA по заказу издания Bild, пишет DW.

Большинство немцев против выплат украинским переселенцам

Согласно опросу, только 17% респондентов ответили “да” или “скорее да” на вопрос, должны ли все украинские беженцы в Германии получать гражданскую помощь.

66% опрошенных высказались против таких выплат, выбрав категорическое “нет”. Еще 7% отметили, что им все равно, а 10% не смогли ответить.

На вопрос, должны ли украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас проживают в Германии, вернуться в Украину, 62% участников опроса ответили утвердительно.

Против высказались только 18%, 8% заявили, что не имеют мнения по этому поводу, а 12% не дали ответа.

В опросе приняли участие 1003 респондента. Он проводился 16-17 октября.

Сколько украинцев получают помощь в Германии

По данным Федерального агентства по труду Германии, по состоянию на март этого года правом на получение гражданской помощи, которую выплачивают соискателям работы и малообеспеченным, пользовались 701 тыс. украинцев.

Из них 502 тыс. являются трудоспособными лицами в возрасте от 15 до 66 лет.

В августе правительство Германии подготовило законопроект, который предусматривает уменьшение государственных выплат для вновь прибывших украинских беженцев.

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер призвал усиливать “стимулы к труду” в стране, в том числе и для украинцев, получивших убежище в Германии.

Он также выступил за отмену выплаты социальной помощи “бюргергельд” для украинских беженцев — ее предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чей доход недостаточен для самообеспечения.

Зёдер считает, что из-за наличия социальных выплат многие украинцы не стремятся трудоустроиться в Германии.

