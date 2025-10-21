Вице-президент США Джей Ди Венс отправился в Израиль после того, как президент США Дональд Трамп предупредил ХАМАС, заявив, что перемирие в Газе, достигнутое при посредничестве США, должно быть соблюдено.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Джей Ди Венс полетел в Израиль

В Израиле Джей Ди Венс должен был встретиться со спецпредставителем президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером, которые, как пишет WP, сыграли важную роль в достижении соглашения.

Подробности поездки Венса в Израиль еще не объявлены, однако Fox News отмечает, что дипломатическая деятельность Вашингтона выходит за пределы Иерусалима. Ожидается, что делегация США отправится в Египет для переговоров с представителями ХАМАС.

Накануне Венс говорил журналистам, что может отправиться в Израиль на фоне обострений в регионе. Однако точных дат вылета не было объявлено.

Напомним, 19 октября Израиль нанес авиаудары по городу Рафах. Это произошло во время столкновений между израильскими силами и боевиками ХАМАС. По словам властей Израиля, причиной атаки стало якобы нападение группировки ХАМАС на место дислокации израильских солдат в Рафасе в Газе.

На следующий день Израиль заявил о возобновлении перемирия и оказании помощи после авиаударов, в результате которых погибли 26 человек в Газе.

