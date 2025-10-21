Генсек НАТО Рютте встретится с Трампом в США
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 21-22 октября посетит Соединенные Штаты Америки.
Об этом сообщила пресс-служба НАТО.
Рютте встретится с Трампом
— Во время визита в США Рютте прибудет в Вашингтон и проведет встречу с Дональдом Трампом, — говорится в сообщении.
При этом генеральный секретарь не будет делать заявлений для средств массовой информации.
Пока неизвестно, чего именно касается визит Рютте в США, который был анонсирован в последний момент.
Однако он происходит на фоне торможения подготовки встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.
Сегодня стало известно, что Россия отвергла предложение остановить боевые действия для начала переговоров о мире, которое поддержал президент США.
По неофициальным данным, после разговора Путина и Трампа Москва повторила свои максималистские требования для начала переговоров о мире, в частности контроль над всем Донбассом и исключение присутствия войск НАТО в Украине.
Украина и ее европейские союзники готовятся обсудить 12-пунктный мирный план, сообщает The Telegraph.
По словам источников, предложение было создано по образцу мирного соглашения Трампа для Газы, которое придало ему новый импульс для завершения боевых действий в Украине.
План предусматривает такие пункты, как возвращение похищенных Россией детей, путь Украины к членству в Европейском Союзе и восстановление страны, разрушенной войной.
Ожидается, что Марк Рютте представит этот план Трампу в среду.
Что известно о 12-пунктном плане прекращения войны
Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина и европейские союзники разрабатывают 12-пунктный план прекращения войны.
Реализацию плана должен контролировать “миротворческий совет” под руководством президента США Дональда Трампа.
По данным издания, санкции в отношении России планируется постепенно снимать, однако около $300 млрд замороженных резервов Центробанка вернут только после того, как Кремль согласится внести свой вклад в послевоенное восстановление Украины.
Если же Россия снова нападет на своего соседа, санкции будут возобновлены.
Также сообщалось, что планирование встречи Трампа и Путина в Будапеште приостановлено.
Европейские дипломаты отмечают, что отказ Кремля от немедленного прекращения огня в Украине, вероятно, поставил под угрозу эту встречу.