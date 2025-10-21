Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 21-22 октября посетит Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Рютте встретится с Трампом

— Во время визита в США Рютте прибудет в Вашингтон и проведет встречу с Дональдом Трампом, — говорится в сообщении.

При этом генеральный секретарь не будет делать заявлений для средств массовой информации.

Пока неизвестно, чего именно касается визит Рютте в США, который был анонсирован в последний момент.

Однако он происходит на фоне торможения подготовки встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Сегодня стало известно, что Россия отвергла предложение остановить боевые действия для начала переговоров о мире, которое поддержал президент США.

По неофициальным данным, после разговора Путина и Трампа Москва повторила свои максималистские требования для начала переговоров о мире, в частности контроль над всем Донбассом и исключение присутствия войск НАТО в Украине.

Украина и ее европейские союзники готовятся обсудить 12-пунктный мирный план, сообщает The Telegraph.

По словам источников, предложение было создано по образцу мирного соглашения Трампа для Газы, которое придало ему новый импульс для завершения боевых действий в Украине.

План предусматривает такие пункты, как возвращение похищенных Россией детей, путь Украины к членству в Европейском Союзе и восстановление страны, разрушенной войной.

Ожидается, что Марк Рютте представит этот план Трампу в среду.

Что известно о 12-пунктном плане прекращения войны

Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина и европейские союзники разрабатывают 12-пунктный план прекращения войны.

Реализацию плана должен контролировать “миротворческий совет” под руководством президента США Дональда Трампа.

По данным издания, санкции в отношении России планируется постепенно снимать, однако около $300 млрд замороженных резервов Центробанка вернут только после того, как Кремль согласится внести свой вклад в послевоенное восстановление Украины.

Если же Россия снова нападет на своего соседа, санкции будут возобновлены.

Также сообщалось, что планирование встречи Трампа и Путина в Будапеште приостановлено.

Европейские дипломаты отмечают, что отказ Кремля от немедленного прекращения огня в Украине, вероятно, поставил под угрозу эту встречу.

