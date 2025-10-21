Россияне распространяют очередной фейк о “массовой дискриминации русскоязычных в Латвии” в ответ на решение страны о депортации более 800 россиян после несдачи экзамена по государственному языку.

Россия заявляет о дискриминации русскоязычных в Латвии

— Госдума заявила о якобы “смертях во время экзаменов по латышскому”, “суицидах после не сдачи экзаменов”, принуждении заполнять “анкеты лояльности” и сдавать тест по латышскому “даже глухонемым и слепым”, которых затем “массово депортируют”, — говорится в сообщении.

Эти фейки – реакция на решение Латвии депортировать более 800 россиян после несостоявшегося экзамена по государственному языку.

Экзамен на знание языка входит в перечень требований, которые Латвия выдвинула к россиянам, желающим получить или сохранить статус долгосрочного резидента в ЕС.

Согласно изменениям в миграционном законодательстве Латвии, иностранцы, которые хотят продлить вид на жительство, должны сдать базовый экзамен по латышскому языку (уровень А2) и пройти проверку безопасности.

Большинство российских граждан (более 30 тыс. человек) уже выполнили эти требования, тогда как часть решила покинуть страну добровольно. Принудительные депортации пока не приобрели массового характера.

Так называемая «анкета лояльности» является инструментом оценки рисков. Она содержит вопросы об отношении к войне, оккупации и советским памятникам и не означает автоматической депортации в случае «неправильного ответа».

В ЦПД отмечают, что в Госдуме не предоставили доказательств своим обвинениям, кроме анонимных сообщений.

— Цель кампании — восстановить нарратив “защиты русскоязычных” как инструмент давления на Балтию, создать повод для провокаций и оправдать гибридные действия РФ. Кремль подменяет правовые процедуры историями ужасов из соцсетей, чтобы дискредитировать латвийские институты и разжечь вражду, — отмечается в сообщении.

