Бельгия предоставит Украине свои истребители F-16 после того, как получит и введет в эксплуатацию новые самолеты F-35.

Об этом заявил министр обороны Тео Франкен во время выступления 21 октября на форуме Центра европейской политики (EPC), пишет Радио Свобода.

— Мы продолжаем получать поставки по графику: первые три F-35 (а не четыре) уже прибыли. Теперь они должны стать оперативными – это займет, думаю, год или полтора. Когда мы получим оперативную способность, мы сможем передать наши F-16 Украине, – сказал Франкен.

Он подчеркнул, что развертывание F-35 является ключевым этапом для бельгийских военно-воздушных сил и напрямую связано с передачей самолетов Украине.

– Это очень важная фаза, я всегда объясняю это украинцам. Как только мы сможем – мы передадим. Но не забывайте, что наша страна имеет мощности DCA (Defensive Counter Air) и играет важную роль в политике ядерного сдерживания НАТО. Это краеугольный камень нашей доктрины, – отметил министр.

Франкен напомнил, что Бельгия является частью системы ядерного сдерживания НАТО, поэтому переход на F-35 имеет стратегическое значение для безопасности страны.

Бельгия входит в коалицию государств, которые готовят передачу Украине истребителей F-16.

Ранее Тео Франкен сообщал, что Брюссель “попробует сделать это даже раньше запланированного срока”, хотя конкретную дату не называл.

По информации бельгийского правительства, передача самолетов зависит от графика поставок новых F-35, а предварительно ее ожидают в 2026 году.

В марте в правительстве Бельгии отмечали, что поставки Украине F-16 задерживаются из-за более поздней доставки F-35 из США в саму Бельгию.

