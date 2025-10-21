На одном из участков железнодорожного сообщения Псков-Санкт-Петербург, на территории России, произошел подрыв железнодорожных путей. Враг использует их для военной логистики.

Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина, ссылаясь на собственные источники в украинской военной разведке.

Подрыв путей на территории РФ

Источники сообщили, что в результате взрыва произошло также частичное возгорание подвижного состава грузового поезда.

Сейчас смотрят

В ответ на чрезвычайное происшествие на место выехали российские спецслужбы. В районе инцидента наблюдались проблемы с мобильным интернетом – он не работал.

По информации источников в ГУР, взрыв привел к остановке логистики и движения железнодорожного транспорта противника, что негативно скажется на снабжении российской оккупационной армии.

Российская железная дорога сообщила, что в движение ряда пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях внесли изменения по “техническим причинам”.

Напомним, недавно ГУР обнародовало досье на 139 морских судов и 142 капитанов, которые были причастны к незаконным перевозкам российской и иранской подсанкционной нефти, а также похищенного украинского зерна из ВОТ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.