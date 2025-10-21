В РФ взорвали железную дорогу, которая используется для военной логистики
На одном из участков железнодорожного сообщения Псков-Санкт-Петербург, на территории России, произошел подрыв железнодорожных путей. Враг использует их для военной логистики.
Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина, ссылаясь на собственные источники в украинской военной разведке.
Подрыв путей на территории РФ
Источники сообщили, что в результате взрыва произошло также частичное возгорание подвижного состава грузового поезда.
В ответ на чрезвычайное происшествие на место выехали российские спецслужбы. В районе инцидента наблюдались проблемы с мобильным интернетом – он не работал.
По информации источников в ГУР, взрыв привел к остановке логистики и движения железнодорожного транспорта противника, что негативно скажется на снабжении российской оккупационной армии.
Российская железная дорога сообщила, что в движение ряда пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях внесли изменения по “техническим причинам”.
