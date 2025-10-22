Журналисты Анджей Почобут и Мзия Амаглобели, которые в настоящее время находятся в заключении в Беларуси и Грузии, стали лауреатами премии имени Сахарова За свободу мысли 2025 года.

Об этом в среду, 22 октября, сообщила президент Европейского парламента Роберта Метсола.

Лауреаты премии Сахарова 2025 года

Роберта Метсола заявила, что мужество Анджея Почобута из Беларуси и Мзии Амаглобели из Грузии является примером для всех, кто отказывается молчать.

— Оба журналиста заплатили высокую цену за то, что говорили правду властям, став символами борьбы за свободу и демократию. Парламент поддерживает их и всех, кто продолжает требовать свободы, — сказала президент ЕП.

Вручение награды, включающей денежную выплату в размере €50 тыс., состоится 16 декабря на заседании Европарламента в Страсбурге. Поскольку Почобут и Амаглобели находятся в тюрьме, премию за них, скорее всего, получат их близкие или родственники.

Что известно об Анджее Почобуте и Мзии Амаглобели

52-летний Анджей Почобут – журналист, эссеист, блогер и активист из польского меньшинства в Беларуси. Известен откровенной критикой режима Лукашенко и работами по истории и правам человека. Задержанный в 2021 году, он был приговорен к восьми годам заключения в колонии строгого режима.

С тех пор состояние здоровья Почобута ухудшилось. Несмотря на то, что журналист не получает необходимой медицинской помощи, он продолжает бороться за свободу и демократию. В настоящее время состояние здоровья Почобута неизвестно, родным не разрешают его навещать.

50-летняя Мзия Амаглобели, грузинская журналистка и директор интернет-СМИ Batumelebi и Netgazeti, была арестована в январе 2025 года за участие в антиправительственных протестах в Грузии.

В августе ее приговорили к двум годам тюремного заключения по политическим мотивам. Амаглобели стала символом продемократического протестного движения в Грузии, которое выступает против режима правящей партии Грузинская мечта после спорных выборов в октябре 2024 года.

Премия За свободу мысли, названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Ее присуждают людям или общественным организациям, которые отличились в деле защиты прав человека и основополагающих свобод.

Источник : Европарламент

