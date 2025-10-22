В среду, 22 октября, комитет Сената США по иностранным делам должен рассмотреть три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию.

Об этом сообщает издание Axios.

Усиление давления на Россию

Так, в случае принятия законопроекты позволят сенаторам из Демократической и Республиканской партий послать сигнал Москве, что Конгресс готов к эскалации давления.

— Чем больше мы можем сделать здесь, чтобы противостоять России, тем больше мы стремимся это сделать, — сказал республиканец от Айдахо сенатор Джеймс Риш, председатель Комитета по международным отношениям.

По мнению сенатора-демократа от Нью-Гэмпшира Джин Шахин, поскольку Белый дом не желает действовать, то тогда Конгрессу следует принять определенные меры.

— Я очень рада, что впервые в этом году у нас будут законопроекты, которые затруднят России продолжение войны, — сказала Джин Шахин.

О чем законопроекты

Один из законопроектов признает Россию государством, поддерживающим терроризм, из-за незаконного вывоза россиянами украинских детей.

Второй законопроект налагает экономические санкции на Китай за поддержку военных действий России.

Третий законопроект предусматривает перепрофилирование замороженных российских активов, находящихся в США, и перевод этих денег Украине каждые 90 дней.

Ограничения для РФ

В июле Сенат должен был принять законопроект о санкциях, который предусматривал введение 500% пошлины на страны, продолжающие покупать нефть в России.

Но руководство республиканцев в Сенате отозвало этот законопроект после того, как президент Дональд Трамп объявил, что введет 100% пошлину, если Путин не закончит войну за 50 дней.

Впоследствии в августе Трамп и Путин встретились на Аляске, а республиканцы в Сенате хотели дать американскому президенту больше пространства для дипломатии. Несмотря на разочарование, что не было никаких достижений во время встречи на Аляске, Трамп все равно запланировал новый саммит — в Будапеште. Но и эту встречу сейчас отложили.

Поэтому законодательный пакет призван создать импульс для наказания России, не запуская законопроект о карательных санкциях, который остается в подвешенном состоянии.

