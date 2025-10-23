Извините, этот текст доступен только на “ украинский ”.

Президент Владимир Зеленский во время встречи в Брюсселе заявил, что не только США имеют дальнобойное оружие. Украина уже ведет переговоры о поставках ракет большой дальности из стран Европы.

Об этом он сказал в обращении к участникам заседания Европейского совета в Брюсселе.

Tomahawk от ЕС для Украины: что известно

Владимир Зеленский призвал участников саммита “поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности”.

– Дальнобойное оружие есть не только у США – некоторые европейские страны также его имеют, включая ракеты Tomahawk. Мы уже ведем переговоры с теми странами, которые могут помочь, – отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что это действительно имеет значение для России и сможет на нее повлиять. По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин нервничает, когда этот вопрос поднимают, поэтому он понимает, что это вооружение изменит ход войны.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что практически принял решение о передаче Tomahawk Украине, однако сначала хочет выяснить, как именно Киев будет их использовать.

Между тем Кремль заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk могут стать “серьезным витком эскалации”. Россияне угрожали, что это станет “плохим концом” для Америки.

Позже Трамп все же не согласовал предоставление ракет Tomahawk Украине. Он считает, что этот вопрос является “очень деликатным”.

