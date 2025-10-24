Администрация Дональда Трампа готовит предложение, предусматривающее открытие практически всех прибрежных вод Соединенных Штатов для нового морского бурения нефти.

Такой шаг, сообщает Bloomberg, вызывает сопротивление среди губернаторов штатов и противоречит предварительным инициативам президента, направленным на ограничение бурения.

Трамп хочет бурить нефть в водах США

Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, проект плана предусматривает продажу лицензий на разведку и добычу в районах близ юго-востока США — тех же водах, которые Трамп обещал защитить во время избирательной кампании пять лет назад.

Документы Министерства внутренних дел США подробно описывают расширенное предложение, однако пока неизвестно, было ли оно представлено Трампу на рассмотрение. План еще может измениться до момента официального обнародования.

Представитель ведомства отказался комментировать содержание документов, отметив лишь, что “существует чрезвычайная ситуация в энергетической сфере страны, и все варианты борьбы с этим кризисом и победы в гонке искусственного интеллекта против Китая рассматриваются”.

Хотя окончательное количество планируемых продаж, вероятно, будет сокращено, сам факт подготовки такого проекта свидетельствует о стремлении Трампа расширить энергетическое производство США.

Предложенные к лицензированию территории охватывают районы вблизи коралловых рифов и арктических вод, что, по словам экологов, может представлять значительную угрозу для морских экосистем.

Через пятнадцать лет после катастрофы Deepwater Horizon, приведшей к гибели 11 работников и крупнейшему нефтяному разливу в истории США, инициатива Трампа свидетельствует о готовности вернуться к активному развитию нефтяной отрасли за пределами традиционного Мексиканского залива, который он переименовал в Американский.

Проект Бюро управления океанской энергией определяет рамки будущих аукционов на бурение в водах вдоль восточного и западного побережья, вокруг Аляски и в Мексиканском заливе.

В то же время охраняемые территории, такие как морской национальный памятник Северо-восточные каньоны, подводные горы возле Массачусетса и заповедник Папаханаумокуакеа вблизи Гавайев, останутся под защитой.

Экологические организации жестко раскритиковали инициативу.

– Президент Трамп игнорировал бы двухпартийные голоса общин, бизнес-лидеров и избранных чиновников по всей стране, выступающих против расширения морского бурения, – заявил Джозеф Гордон, директор кампании природоохранной организации Oceana.

В то же время, нефтяные компании пока демонстрируют ограниченный интерес к новым районам за пределами Мексиканского залива из-за политических рисков и недостаточного геологического изучения.

Данные о возможных залежах нефти и газа на восточном побережье остаются неполными – большинство исследований датируются еще 1970–1980 годами.

Несмотря на это, внутренние документы свидетельствуют о том, что промышленность проявляет «определенный интерес» к потенциальным буровым проектам в Атлантическом и Тихом океанах.

Хотя основная деятельность компаний сосредоточена в Персидском заливе, отрасль поддерживает расширение доступа к новым территориям.

Проект — первый этап разработки нового пятилетнего плана аренды месторождений на 2026-2031 годы, который должен заменить программу администрации Джо Байдена.

Последняя предусматривала только три аукциона с 2024 по 2029 год. Принятие такого плана обычно предполагает многоуровневый общественный и законодательный контроль, который может занять годы.

Какие штаты выступают против

Большинство штатов Атлантического побережья уже выразили несогласие или воздержались от участия в проекте.

Среди официально выступивших против: Делавер, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Йорк, Северная и Южная Каролина, Род-Айленд.

На Западном побережье возражения высказали Калифорния, Орегон и Вашингтон.

Подобные инициативы Трампа во время его первого президентского срока были остановлены из-за сопротивления прибрежных штатов — в частности, во Флориде, где тогдашние республиканцы Рик Скотт и Марко Рубио публично раскритиковали план.

Неизвестно, будет ли у нового документа большие шансы на реализацию. Часть республиканцев, выступающих против морских ветровых ферм, может выдвинуть аналогичные аргументы касательно ущерба для морских экосистем в случае активной нефтедобычи.

Даже если план получит зеленый свет, любое новое бурение в Атлантическом океане не начнется раньше, чем через несколько лет после проведения аукционов и новых сейсмических исследований морского дна.

Во время кампании 2020 года Трамп сам выражал обеспокоенность бурением вблизи Флориды, Джорджии и Каролины и подписал акт, который продлил запрет на продажу новых лицензий в этом регионе до 2032 года.

Джо Байден, в свою очередь, использовал тот же закон, чтобы заблокировать подобную деятельность на большинстве восточных и западных вод США в конце своего президентства.

Однако в январе Трамп упразднил указы Байдена, открыв путь для новой политики.

