Украина и НАТО провели очередную фазу испытаний инновационного технического решения для противодействия управляемым авиабомбам.

Об этом сообщило Министерство обороны в пятницу, 24 октября.

Минобороны и НАТО протестировали систему противодействия КАБ

Испытания организовали Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и Командование объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации (ACT).

По данным Минобороны, на полигоне во Франции команды разработчиков усложнили погодные условия и проверили работу интегрированного технического комплекса: радарной системы, программного обеспечения на базе искусственного интеллекта и дрона-перехватчика.

— Условная “вражеская” цель была идентифицирована, сопровождена и захвачена радаром, оснащенным передовой сенсорной системой. После этого, благодаря программному продукту на основе ИИ, дрон-перехватчик по заранее рассчитанной траектории отрабатывал поражение цели, — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что над технологическим решением работают компании из стран-членов НАТО.

В проекте также участвуют представители инновационного оборонного сектора Украины. Поддержку оказывают эксперты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Разработка противодействия управляемым авиабомбам реализуется в кооперации с НАТО с марта 2025 года.

Жюри из 40 команд выбрало трех победителей:

французскую Alta Ares, которая представила ИИ-алгоритмы обнаружения;

немецкую Tytan Technologies с системами перехвата;

французскую ATREYD с роями перехватчиков контейнерного базирования.

Проект прошел путь от концептуальных решений до создания прототипов разной степени технологической реализации.

Его цель — защита украинских военных и гражданского населения от российских управляемых авиабомб — одной из самых разрушительных угроз во время войны.

