Украинские дальнобойные удары по российским предприятиям фактически устранили государство-агрессора с рынка экспорта бензина.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.

Буданов об украинских ударах по РФ

По словам руководителя ГУР, украинские дальнобойные удары сосредоточены в двух направлениях.

Первое заключается в том, чтобы существенно парализовать добычу и переработку российской нефти, которые являются основным источником доходов российского бюджета.

Второе направление касается нацеливания, атаки на российскую оборонную промышленность, в частности компании, которые производят вооружение и технику для армии РФ.

По мнению руководителя ГУР, разница между украинскими и российскими атаками очевидна. По его словам, Украина не ведет целенаправленную войну против общества Российской Федерации.

Кирилл Буданов подчеркнул, что украинские атаки уже дают ощутимые результаты — это подтверждают сведения о российском экспорте углеводородов и нефтепродуктов. Как пояснил руководитель ГУР, Украина почти исключила Россию из сектора экспорта бензина.

Он убежден, что этот успех удалось достичь, поскольку российская противовоздушная оборона сосредоточена только вдоль государственной границы, на оккупированных территориях Украины, а также вблизи Москвы и Санкт-Петербурга.

Буданов обратил внимание, что если обойти систему, развернутую вдоль границы Украины, то полеты наших беспилотников в небе России всегда проходят без проблем. Он подчеркнул, что Москва пытается увеличить количество систем ПВО, но для защиты нужны очень большие объемы.

Кроме этого, россияне пытаются компенсировать убытки в результате украинских атак, экспортируя больше сырой нефти и сжиженного газа для сбалансирования доходов своего бюджета.

В то же время Кирилл Буданов подчеркнул, что последствия атак на российскую оборонную промышленность есть, но они менее ощутимы, поскольку их труднее расшифровать, потому что Украина создает проблемы для темпов военного производства РФ.

