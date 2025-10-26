Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в инициативе Европейского Союза, которая предусматривает использование замороженных российских активов для финансирования Украины.

Об этом сообщает издание SME.

Фицо против использования активов РФ для помощи Украине

— Я отказываюсь, чтобы Словакия участвовала в любой финансовой схеме, которая помогла бы Украине справиться с военными расходами, — заявил Фицо.

Словацкий премьер также раскритиковал намерение ЕС конфисковать замороженные российские активы на сумму €140 млрд.

— Мы столкнемся с огромным количеством международных судебных споров, – сказал Фицо.

Премьер предупредил, что Россия может принять ответные меры, в частности конфисковать здания или корабли, принадлежащие европейским странам.

По словам Фицо, Словакия готова поддерживать Украину в сферах медицинской помощи и разминирования, однако не будет финансировать ее военные нужды.

— Никакое летальное оружие не попадет в Украину бесплатно, — сказал Фицо.

При этом Словакия продолжит продавать боеприпасы.

Глава правительства не исключил возможности созыва внеочередной сессии парламента для обсуждения этого вопроса.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал Евросоюз использовать замороженные активы Центробанка РФ для усиления обороны Украины от российской агрессии.

