Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер совместно готовят мирное предложение по образцу плана Дональда Трампа по мирному урегулированию в Газе.

Об этом пишет издание Axios.

Мирный план для Украины: реакция Зеленского

Издание напомнило, что на прошлой неделе Владимир Зеленский обсудил инициативу по мирному плану с лидером Великобритании и другими европейскими партнерами.

Сейчас смотрят

Зеленский отметил, что хотя ситуация в Украине и в Газе, которую предлагают брать за пример, отличаются, он готов работать над ним.

Президент подчеркнул, что план должен быть кратким и без лишних деталей.

– Несколько коротких моментов. Например, план прекращения огня. Мы решили, что будем работать над ним в течение следующей недели или десяти дней, – пояснил украинский лидер.

В то же время Зеленский сообщил, что относится к готовности российского диктатора Владимира Путина принять любой мирный план скептически.

Напомним, по словам украинского главы, Европа обеспокоена тем, чтобы Россия не попыталась внести свой план завершения войны через посредничество третьей страны, поэтому обсуждается необходимость подготовить пункты европейского плана.

Источник : Axios

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.