Израильские военные нанесли удары по Газе во вторник вечером после соответствующего приказа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом пишет газета The Guardian.

Израиль нанес удары по Газе

Свидетели утверждают, что видели, как израильские самолеты нанесли удары по городу Газа, а также слышали взрывы вскоре после заявления Нетаньяху.

По меньшей мере два человека погибли и четверо были ранены в результате удара по жилому дому в Газе. Еще один удар был по району вблизи больницы аль-Шифа.

Нетаньяху отдал приказ о ударах после экстренного совещания, на котором обсуждалось нарушение перемирия со стороны ХАМАС.

– После консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военным немедленно нанести силовые удары по сектору Газа, – говорится в сообщении на странице в X премьера Израиля.

Following security consultations, Prime Minister Netanyahu has directed the military to immediately carry out forceful strikes in the Gaza Strip. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 28, 2025

В то же время газета пишет, что это также произошло на фоне призывов к возобновлению войны со стороны ультраправых деятелей в израильском правительстве.

Этот приказ заставил ХАМАС отложить запланированную передачу останков заложника, которая была назначена на вторник вечером.

За несколько часов до этого палестинские боевики обстреляли израильских солдат на юге Газы. Израильские СМИ сообщили, что группировка ХАМАС атаковала израильские войска на юге Газы противотанковыми ракетами и оружием, а Израиль ответил ударами по инфраструктуре, связанной с боевиками.

Перемирие между Израилем и ХАМАС

13 октября в Египте состоялся Саммит мира, в ходе которого лидеры США, Катара, Турции и Египта подписали соглашение о прекращении огня в Секторе Газа. ХАМАС и Израиль не участвовали в подписании документа.

В тот же день ХАМАС в два этапа освободил 20 израильских заложников: сначала семерых, а затем еще тринадцать. Таким образом, все живые заложники Израиля, которых удерживала группировка, вернулись домой.

19 октября ЦАХАЛ нанес авиаудары по городу Рафах. Это произошло во время столкновений между израильскими силами и боевиками ХАМАС.

