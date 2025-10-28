Американская разведка пришла к выводу, что президент РФ Владимир Путин не имеет шансов одержать победу в войне против Украины по военно-техническим причинам, а не политическим.

Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.

Почему Путин не имеет шансов на победу

В статье отмечается, что у Кремля есть четыре “слабых места”, которые фактически лишают Россию шансов на победу.

— И (президент США Дональд Трамп. — Ред.), конечно, об этом знает, — говорится в публикации.

По данным американской разведки, Путин до сих пор убежден, что способен выиграть войну против Украины на поле боя.

Однако, как сообщили La Stampa два высокопоставленных источника в разведке США на условиях анонимности, реальная ситуация совсем иная.

Разведка США определяет четыре главные причины, по которым РФ не может одержать победу:

массовое привлечение резервистов;

сложная экономическая ситуация;

технологические и военные преимущества Украины;

“незаметное” продвижение российских войск (завоеванные территории не соответствуют огромным потерям и затратам ресурсов).

Автор отмечает, что если Путин считает, что его армия продвигается вперед, то на самом деле ситуация противоположная.

Российские войска теряют технику и бронемашины “непропорционально небольшим успехам”.

Колоссальные усилия Москвы — мобилизация резервистов, использование техники и артиллерии — не приносят реальных результатов на фронте.

Успехи Украины в развитии технологий

Автор материала также обращает внимание на развитие военных технологий.

Москва модернизировала свои ударные беспилотники типа Шахед и применяет сверхзвуковые ракеты. Однако наибольших успехов в этой сфере достигла именно Украина.

Киев уже самостоятельно производит высокотехнологичные дроны и удвоил производственные мощности — с 1,5 млн до 3 млн единиц.

Кроме того, начато производство ракет Фламинго, которые позволят украинским силам наносить удары по целям вглубь территории РФ.

Хотя эти ракеты имеют определенные технические недостатки, их появление “является еще одним шагом вперед”, заключает автор публикации.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Россия потеряла около 800 военных. Суммарные потери армии РФ по состоянию на понедельник, 27 октября, оцениваются примерно в 1 137 690 человек убитыми и ранеными.

