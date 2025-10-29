Президент США Дональд Трамп способен помочь Украине и РФ приблизиться к окончанию войны, однако заставлять стороны он не может, заявил вице-президент США Джей Ди Венс.

Вэнс о способности Трампа помочь в завершении войны в Украине

В эфире подкаста Pod Force One вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп может помочь приблизить мир в Украине. Он считает, что Украина и РФ достигли “точки снижения выгоды” в контексте войны.

В частности, территория, которую захватывают россияне, очень незначительна, при этом Россия теряет очень много солдат. В то же время украинцы “страдают от очень многих проблем”, в частности с энергетической инфраструктурой.

Сейчас смотрят

— Мы действительно верим, что наступил момент, когда в интересах и России, и Украины прекратить боевые действия. Но президент (Трамп, — Ред.) может только “открыть дверь”, он не может заставить ни одну из сторон войти в нее, — отметил вице-президент США.

Кроме того, Венс рассказал, что раньше верил в то, что война РФ против Украины продлится еще 15 лет, как в случае с Вьетнамом.

К слову, ранее Вэнс заявлял, что война между Россией и Украиной будет продолжаться, несмотря на месяцы переговоров, поскольку обе стороны не готовы к мирному соглашению. Кроме того, он отмечал, что россияне склонны преувеличивать свои успехи на поле боя, обсуждая условия завершения этой войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.