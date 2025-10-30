Сенат США в четверг, 30 октября, одобрил отмену крупных глобальных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, после того как ранее принял две резолюции об отмене тарифов на товары из Канады и Бразилии.

Об этом сообщает The Hill.

Сенат США отменил пошлины Трампа

Четыре сенатора-республиканца присоединились к демократам и поддержали двухпартийную резолюцию, которая предусматривает прекращение действия повышенных пошлин для ключевых союзников США, среди которых Европейский Союз, Япония и Южная Корея.

Впрочем, Палата представителей вряд ли вынесет этот документ на голосование.

Ранее Трамп объявил о снижении тарифов для Китая после «действительно замечательной» встречи с президентом Си Цзиньпином в Южной Корее.

Он сообщил журналистам на борту самолета Air Force One, что США уменьшат на 10 процентных пунктов тарифы, которые были введены против Китая из-за фентанила.

Президент также добавил, что Си согласился приобрести «огромные объемы» сои и другой сельскохозяйственной продукции.

Трамп возвращается в США, где продолжается 30-й день остановки работы правительства (шатдаун).

Программа помощи по питанию (SNAP) находится сейчас в центре внимания миллионов американцев — выплаты по ней должны закончиться в субботу.

Обе партии ищут пути завершить шатдаун уже на следующей неделе, однако дальнейшее развитие событий остается неопределенным.

