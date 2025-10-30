Центристские силы Нидерландов получили ощутимое преимущество на выборах, тогда как ультраправая Партия свободы потеряла часть поддержки избирателей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Выборы в Нидерландах 2025

Согласно предварительному прогнозу агентства ANP, обнародованному после подсчета 50% голосов, партия D66 получает 27 мест в 150-местном парламенте страны.

Тем временем Партия свободы Герта Уилдерса получает 25 мандатов, потеряв 12 мест по сравнению с предыдущим созывом.

Такой результат открывает путь для лидера D66 Роба Йеттэна к формированию коалиционного правительства и потенциальному заниманию должности премьер-министра.

У Центристических политических сил достаточно мест, чтобы создать как левоцентристский, так и правоцентристский альянс.

Решение Уилдерса выйти из четырехпартийной коалиции в июне, что повлекло за собой досрочные выборы, ослабило его позиции и усложнило путь к власти.

Йеттен позиционировал D66 как альтернативу политике Уилдерса, которую часто связывают с радикализмом.

Во время обращения к поклонникам в среду вечером Эттен подчеркнул, что миллионы граждан проголосовали “за то, чтобы перевернуть страницу с Уилдерсом”.

Он добавил, что избиратели “попрощались с политикой негативизма и ненависти”.

Политик также поздравил христианских демократов, Народную партию за свободу и демократию и ультраправу JA21, которые могут стать потенциальными партнерами в новой коалиции с правым уклоном.

Большинство ведущих политических сил уже заявили, что не будут сотрудничать с Вилдерсом, фактически лишив его партию шансов снова сформировать правительство. В этом контексте Йеттен остается главным победителем гонки.

– Мы надеялись на другой результат, но мы стояли на своем, – отметил Уилдерс в сообщении в соцсетях после публикации экзитполов.

После объявления окончательных результатов будет назначен политик от партии с наибольшим количеством мест, который получит мандат на проведение переговоров по коалиции.

К этому времени страной будет временно управлять правительство под руководством Дика Схуфа. Официальное подтверждение результатов ожидается 7 ноября.

Формирование нового альянса может затянуться на месяцы, так как политическая система Нидерландов традиционно сложна из-за большого количества партий.

Для большинства в парламенте требуется не менее 76 мест, поэтому обычно необходимо три или четыре политические силы для создания коалиции.

После предварительных выборов в парламенте было представлено 15 партий, а переговоры о формировании правительства длились более семи месяцев.

Еще несколько месяцев назад D66 прогнозировали всего 11 мест, однако популярность партии резко возросла накануне голосования.

