Впервые с начала полномасштабного вторжения Украина передала другому государству российского военнослужащего для реального уголовного преследования за военные преступления.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Украина передала Литве российского военного

— Это исторический и важный прецедент для всей системы международного правосудия. 30 октября Вильнюсский окружной суд по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры Литвы взял подозреваемого под стражу на три месяца, — отметил генпрокурор.

По словам Кравченко, речь идет о старшем матросе военной полиции Вооруженных сил РФ, которого украинские военные захватили в плен на Запорожском направлении вблизи села Роботино.

— По нашим данным, он был причастен к незаконному удержанию, пыткам и бесчеловечному обращению с гражданскими и военнопленными. Избиения, пытки электрическим током, удушение, содержание людей в металлических сейфах и другие ужасы, которые даже трудно представить, все это он применял вместе с другими военными своего подразделения, — добавил он.

Одной из жертв подозреваемого был гражданин Литвы, поэтому в этой стране ему объявили подозрение по статьям Уголовного кодекса о военных преступлениях, пытках, незаконном лишении свободы и нарушении Женевских конвенций.

— За содеянное он может пожизненно оказаться в тюрьме. Хочу отметить, что это стало возможным благодаря эффективной работе Совместной следственной группы Дело Украины и партнерству с литовскими коллегами. Это не просто юридическое действие. Это четкий сигнал каждому военному преступнику: вы не сможете скрыться от ответственности ни в одной стране свободного мира. Правосудие свершится, — подчеркнул Кравченко.

Он рассказал, что имел конструктивное общение с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и генеральным прокурором Литвы Нидаей Грунскене по этому вопросу.

