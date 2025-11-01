Директор ЦРУ Джон Ретклифф на этой неделе совершил непубличный визит в Брюссель, где встретился с высокопоставленными чиновниками внешнеполитических и разведывательных структур Европейского Союза.

Как сообщает Politiko, визит был направлен на укрепление доверия между Вашингтоном и европейскими партнерами.

Рэтклифф тайно приезжал в Брюссель: что известно

Джон Рэтклифф провел встречи с главным дипломатом ЕС Каей Каллас, представителями Центра разведки и ситуаций ЕС (INTCEN) и Управления военной разведки (EUMS).

По словам чиновников, американская сторона стремится снять напряжение, которое возросло из-за изменения подходов администрации Дональда Трампа к внешней политике.

Официально глава ЦРУ прибыл в Брюссель для участия в брифинге перед Североатлантическим советом НАТО.

Однако параллельная встреча с представителями Европейской службы внешних действий показала стремление США поддерживать открытый диалог.

Европейских партнеров обеспокоили непоследовательные решения Вашингтона в отношении Украины, в частности временное прекращение обмена боевыми разведывательными данными в марте 2025 года.

Дополнительные сомнения вызвали кадровые назначения в разведке, которые, по мнению части европейских экспертов, свидетельствуют о политизации структуры.

Ожидается, что подобные встречи между ЦРУ и разведывательными структурами ЕС станут регулярными.

В ходе переговоров стороны обсудили общие вызовы — в частности, действия России, Китая и ситуацию на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь ЦРУ Лиз Лайон подтвердила, что обсуждение касалось угроз трансатлантической безопасности и координации стратегий для их нейтрализации.

Она подчеркнула, что утверждения о потере доверия к США не соответствуют действительности.

