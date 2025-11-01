Российская экономика входит в фазу, когда даже официальная статистика не способна скрыть масштабы проблем.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

По данным на восемь месяцев 2025 года, сальдированная прибыль предприятий сократилась на 8,3%, что свидетельствует о системном сворачивании бизнес-активности.

Кредитный рынок демонстрирует обратную динамику доверия: доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23%, а около 165 тысяч компаний уже не могут обслуживать свои долги, что указывает на потерю финансовой устойчивости корпоративного сектора.

Угольная отрасль в РФ становится убыточной

Особо остро проявляется кризисная ситуация в угольной отрасли.

Доля убыточных предприятий выросла до 67%, а сальдированный убыток за январь-август достиг 263,2 млрд рублей, увеличившись всего за месяц на 38,2 млрд. Прибыль упала вдвое, тогда как убытки выросли в 2,6 раза.

Отрасль, когда-то являвшаяся источником валютных поступлений, превращается в финансовую черную дыру.

Сфера услуг и госкомпании: падение доходов и прибыли

Не лучше ситуация в сфере услуг. Почта России сообщила о падении доходов от ключевых услуг на 4,5%, а от финансового посредничества – на 9,3%.

Валовая доходность сократилась в 2,5 раза, а убыток от продаж вырос в 5,7 раза – до 10,7 млрд рублей.

Краткосрочные обязательства превышают оборотные активы на 25,6 млрд рублей, что в пять раз больше, чем в прошлом, демонстрируя классический симптом ликвидного кризиса.

Металлургический гигант Норникель также показывает тенденцию к деградации: чистая прибыль за девять месяцев снизилась на 39%, а расходы выросли на 34% из-за повышения ставок.

Одновременное падение производства никеля, меди, палладия и платины свидетельствует о потере глобальных позиций компании.

Не лучше результаты и у традиционных финансовых доноров государственного бюджета.

Газпром показал чистый убыток в 170,3 млрд рублей за девять месяцев, а РЖД – 4,2 млрд рублей ущерба.

Для Газпрома это не просто финансовый провал, а стратегический разворот, когда ресурс, который должен обеспечивать стабильность бюджета, сам нуждается в поддержке.

Все эти данные составляют одну картину: российская экономика теряет способность генерировать прибыль даже в традиционно сильных секторах.

Рост долговой нагрузки, падение производства и убыточность ключевых корпораций указывают на то, что кризис становится новой нормой, а не временным явлением.

