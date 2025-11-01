Прибыли падают, долги растут: в разведке заявили о системном падении экономики РФ
- Сальдированная прибыль предприятий России за восемь месяцев 2025 года упала на 8,3%, что свидетельствует о системном сворачивании бизнес-активности.
- Кредитный рынок демонстрирует рост проблемных заемщиков: 23% юридических лиц не выполняют обязательства, около 165 тысяч компаний не обслуживают долги.
- В угольной отрасли доля убыточных предприятий достигла 67%, сальдированный убыток достиг 263,2 млрд рублей, прибыль упала вдвое.
Российская экономика входит в фазу, когда даже официальная статистика не способна скрыть масштабы проблем.
Об этом сообщает Служба внешней разведки.
По данным на восемь месяцев 2025 года, сальдированная прибыль предприятий сократилась на 8,3%, что свидетельствует о системном сворачивании бизнес-активности.
Кредитный рынок демонстрирует обратную динамику доверия: доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23%, а около 165 тысяч компаний уже не могут обслуживать свои долги, что указывает на потерю финансовой устойчивости корпоративного сектора.
Угольная отрасль в РФ становится убыточной
Особо остро проявляется кризисная ситуация в угольной отрасли.
Доля убыточных предприятий выросла до 67%, а сальдированный убыток за январь-август достиг 263,2 млрд рублей, увеличившись всего за месяц на 38,2 млрд. Прибыль упала вдвое, тогда как убытки выросли в 2,6 раза.
Отрасль, когда-то являвшаяся источником валютных поступлений, превращается в финансовую черную дыру.
Сфера услуг и госкомпании: падение доходов и прибыли
Не лучше ситуация в сфере услуг. Почта России сообщила о падении доходов от ключевых услуг на 4,5%, а от финансового посредничества – на 9,3%.
Валовая доходность сократилась в 2,5 раза, а убыток от продаж вырос в 5,7 раза – до 10,7 млрд рублей.
Краткосрочные обязательства превышают оборотные активы на 25,6 млрд рублей, что в пять раз больше, чем в прошлом, демонстрируя классический симптом ликвидного кризиса.
Металлургический гигант Норникель также показывает тенденцию к деградации: чистая прибыль за девять месяцев снизилась на 39%, а расходы выросли на 34% из-за повышения ставок.
Одновременное падение производства никеля, меди, палладия и платины свидетельствует о потере глобальных позиций компании.
Не лучше результаты и у традиционных финансовых доноров государственного бюджета.
Газпром показал чистый убыток в 170,3 млрд рублей за девять месяцев, а РЖД – 4,2 млрд рублей ущерба.
Для Газпрома это не просто финансовый провал, а стратегический разворот, когда ресурс, который должен обеспечивать стабильность бюджета, сам нуждается в поддержке.
Все эти данные составляют одну картину: российская экономика теряет способность генерировать прибыль даже в традиционно сильных секторах.
Рост долговой нагрузки, падение производства и убыточность ключевых корпораций указывают на то, что кризис становится новой нормой, а не временным явлением.