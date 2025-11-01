В Берлине дрон остановил работу аэропорта почти на два часа
- Работа аэропорта Берлин-Бранденбург приостановлена на два часа из-за появления неизвестного дрона.
- Полеты не совершались с 20:08 до 21:58 по местному времени.
- Десятки рейсов задержаны или перенаправлены в другие аэропорты – в Дрезден, Лейпциг, Гамбург и Ганновер.
Работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург вечером в пятницу, 31 октября, была временно остановлена из-за появления неизвестного беспилотника вблизи взлетно-посадочной полосы.
Об этом сообщили информагентства DPA и AFP со ссылкой на представителя аэропорта.
По его словам, полеты были приостановлены примерно на два часа – с 20.08 до 21.58 по местному времени.
Аэропорт Берлина прекращал работу из-за дрона
Из-за инцидента несколько самолетов были перенаправлены в другие аэропорты, в частности в Дрезден, Лейпциг, Гамбург и Ганновер, а также зафиксированы задержки вылетов и посадок.
Среди задержанных рейсов были перелеты в Базель, Осло и Барселону, а прибывающие из Лондона, Стокгольма, Анталии и Хельсинки самолеты вынуждены были приземляться в других городах.
Из-за задержек администрация аэропорта приняла исключительное решение — разрешить взлеты до 1:00, а посадки — до 4:00 утра, чтобы разгрузить трафик.
Спикер полиции Бранденбурга рассказал, что около 20:00 очевидец сообщил о замеченном беспилотнике вблизи аэропорта.
Патрульная машина полиции также зафиксировала дрон, однако установить местонахождение его оператора не удалось.
Рост инцидентов с дронами в Европе
Подобные случаи фиксируются в последнее время и в других странах Европы.
В Германии аэропорт Мюнхена, второй по размеру в стране, также несколько раз приостанавливал работу из-за появления неизвестных дронов.
Подобные инциденты происходили в Дании и Норвегии, где беспилотники неоднократно замечали аэропорты и критически важные объекты.
Это заставляло власти временно закрывать воздушное пространство для гражданских дронов и приостанавливать авиасообщения в аэропортах Осло, Копенгагена и Ольборга.
Кто как раз стоит за запуском этих беспилотников, пока неизвестно, однако подозрения частично направлены на Россию, сообщают европейские СМИ.