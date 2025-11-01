Работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург вечером в пятницу, 31 октября, была временно остановлена ​​из-за появления неизвестного беспилотника вблизи взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщили информагентства DPA и AFP со ссылкой на представителя аэропорта.

По его словам, полеты были приостановлены примерно на два часа – с 20.08 до 21.58 по местному времени.

Сейчас смотрят

Аэропорт Берлина прекращал работу из-за дрона

Из-за инцидента несколько самолетов были перенаправлены в другие аэропорты, в частности в Дрезден, Лейпциг, Гамбург и Ганновер, а также зафиксированы задержки вылетов и посадок.

Среди задержанных рейсов были перелеты в Базель, Осло и Барселону, а прибывающие из Лондона, Стокгольма, Анталии и Хельсинки самолеты вынуждены были приземляться в других городах.

Из-за задержек администрация аэропорта приняла исключительное решение — разрешить взлеты до 1:00, а посадки — до 4:00 утра, чтобы разгрузить трафик.

Спикер полиции Бранденбурга рассказал, что около 20:00 очевидец сообщил о замеченном беспилотнике вблизи аэропорта.

Патрульная машина полиции также зафиксировала дрон, однако установить местонахождение его оператора не удалось.

Рост инцидентов с дронами в Европе

Подобные случаи фиксируются в последнее время и в других странах Европы.

В Германии аэропорт Мюнхена, второй по размеру в стране, также несколько раз приостанавливал работу из-за появления неизвестных дронов.

Подобные инциденты происходили в Дании и Норвегии, где беспилотники неоднократно замечали аэропорты и критически важные объекты.

Это заставляло власти временно закрывать воздушное пространство для гражданских дронов и приостанавливать авиасообщения в аэропортах Осло, Копенгагена и Ольборга.

Кто как раз стоит за запуском этих беспилотников, пока неизвестно, однако подозрения частично направлены на Россию, сообщают европейские СМИ.

Источник : Deutsche Welle

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.