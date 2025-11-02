Двое военнопленных из Северной Кореи, которые были захвачены Силами обороны Украины на Курщине, заявили о желании перейти в Южную Корею.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление главы организации северокорейских беженцев Объединенная национальная солидарность Чана Се Юля.

Пленные КНДР просятся в Южную Корею

Чан сообщил, что документалист и продюсер Ким Ен Ми встретилась с двумя северокорейскими военнопленными Пэком и Ли, рассказала часть разговора и обнародовала фото.

Беседа с военнопленными из КНДР состоялась 28 октября в лагере для военнопленных под Киевом.

Yonhap пишет, что увидев документалистку, оба мужчины заплакали и попросили: Пожалуйста, заберите нас с собой.

Депутат правящей партии Кореи Народная сила Ю Ен Вон, который встречался с ними в конце февраля, сообщал, что пленный Ли уже просил перейти в Республику Корея. Однако пленный Пэк колебался, говоря, что ему нужно все обдумать.

На этот раз оба пленника единодушно заявили о своем намерении бежать на Юг и попросили помощи для этого, пишет издание.

Yonhap отмечает, что на обнародованных фото оба пленника были одеты в черные пуховики и выглядели “в целом опрятно и ухоженно”. Также отмечается, что возле кровати одного из них заметили нарисованный от руки портрет Ким Чен Ына, прикрепленный прямо к стене.

View this post on Instagram A post shared by 연합뉴스 공식 인스타그램 (@yonhap_news)

По словам председателя Чана Се Юля, пленники ежедневно по несколько раз проводят сенгхваль чонхва – это ритуал самокритики и взаимной критики, который в КНДР проводят регулярно. Они произносят клятвы верности Ким Чен Ыну, иногда заявляя: Если бы у нас была граната – мы взорвали бы себя.

Также сообщается, что Ким Ен Ми передала пленным письма, написанные от руки северокорейскими беженцами, а также еду и другие мелкие подарки. В ответ пленные попросили прислать лекарства для глаз, теплую одежду, в частности свитера и брюки, а также сигареты, ручки и книги.

В январе 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что на Курщине украинские военные взяли в плен солдат Северной Кореи, которые воевали на стороне россиян.

