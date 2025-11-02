Военнопленные из КНДР просятся в Южную Корею – СМИ
- Двое северокорейских военнопленных, захваченных ВСУ на Курщине, заявили о желании перейти в Южную Корею.
- Они встретились с южнокорейской документалисткой и просили: Пожалуйста, заберите нас с собой.
- Пленные держат собственноручно нарисованный портрет Ким Чен Ына и до сих пор выполняют ритуалы верности, но теперь просят помощи, чтобы сбежать на Юг.
Двое военнопленных из Северной Кореи, которые были захвачены Силами обороны Украины на Курщине, заявили о желании перейти в Южную Корею.
Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление главы организации северокорейских беженцев Объединенная национальная солидарность Чана Се Юля.
Пленные КНДР просятся в Южную Корею
Чан сообщил, что документалист и продюсер Ким Ен Ми встретилась с двумя северокорейскими военнопленными Пэком и Ли, рассказала часть разговора и обнародовала фото.
Беседа с военнопленными из КНДР состоялась 28 октября в лагере для военнопленных под Киевом.
Yonhap пишет, что увидев документалистку, оба мужчины заплакали и попросили: Пожалуйста, заберите нас с собой.
Депутат правящей партии Кореи Народная сила Ю Ен Вон, который встречался с ними в конце февраля, сообщал, что пленный Ли уже просил перейти в Республику Корея. Однако пленный Пэк колебался, говоря, что ему нужно все обдумать.
На этот раз оба пленника единодушно заявили о своем намерении бежать на Юг и попросили помощи для этого, пишет издание.
Yonhap отмечает, что на обнародованных фото оба пленника были одеты в черные пуховики и выглядели “в целом опрятно и ухоженно”. Также отмечается, что возле кровати одного из них заметили нарисованный от руки портрет Ким Чен Ына, прикрепленный прямо к стене.
View this post on Instagram
По словам председателя Чана Се Юля, пленники ежедневно по несколько раз проводят сенгхваль чонхва – это ритуал самокритики и взаимной критики, который в КНДР проводят регулярно. Они произносят клятвы верности Ким Чен Ыну, иногда заявляя: Если бы у нас была граната – мы взорвали бы себя.
Также сообщается, что Ким Ен Ми передала пленным письма, написанные от руки северокорейскими беженцами, а также еду и другие мелкие подарки. В ответ пленные попросили прислать лекарства для глаз, теплую одежду, в частности свитера и брюки, а также сигареты, ручки и книги.
В январе 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что на Курщине украинские военные взяли в плен солдат Северной Кореи, которые воевали на стороне россиян.