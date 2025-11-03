Адмирал Джузеппе Каво Драгоне, который с января возглавляет военный комитет НАТО, считает, что с оперативной точки зрения война между Россией и Украиной затянулась, а потому нужно садиться за стол переговоров, потому что это бесполезная трата жизней.

Об этом адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил BBC News.

Стратегическое поражение Путина

Адмирал отметил, что нападение России на Украину в 2022 году стало причиной присоединения к НАТО Финляндии и Швеции. Да и сама война, по мнению Джузеппе Каво Драгоне, стала стратегическим поражением Путина, несмотря на его медленные и постепенные успехи на фронте.

Сейчас смотрят

— Они (россияне, — Ред.) не получат дружественного или марионеточного правительства, как в Беларуси. Путин не добьется успеха, — считает военный НАТО.

По его словам, Европа готова продолжать поддерживать Украину и каждая европейская страна теперь берет на себя ответственность за собственную оборону.

В июне члены НАТО договорились увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Что касается риска будущего нападения на блок, адмирал Драгоне считает, что вполне возможна такая угроза и, вероятно, это будут страны Балтии: Эстония, Латвия и Литва. А поскольку это страны НАТО, то будет применена статья 5 Устава НАТО, которая предусматривает коллективную оборону.

Наибольшей потребностью НАТО на сегодня является противовоздушная оборона, считает адмирал. И недавние вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши и Румынии побудили блок модернизировать ее.

А так называемая Стена дронов на восточных границах НАТО должна заработать в течение нескольких месяцев.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что над бельгийскими военными базами были замечены неизвестные дроны.

Источник : BBC

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.