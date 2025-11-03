Президент США Дональд Трамп заявил, что не мог применить к кремлевскому диктатору Владимиру Путину такие же методы, которые имели успех в разрешении других конфликтов, поскольку Россия не является крупным бизнес-партнером Америки.

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью CBS.

Таможенные тарифы не сработают с Россией

Так, ведущая Нора О’Доннел спросила Трампа, что в августе он с красной дорожкой встречал Путина на Аляске, но перемирие не состоялось, так не означает ли это, что Путин игнорирует американского президента.

Дональд Трамп в ответ подчеркнул, что войну между Россией и Украиной хотел остановить быстро, потому что думал, что имеет хорошие отношения с президентом Путиным. В то же время Трамп назвал кремлевского диктатора умным и сильным лидером, с которым нельзя играть, а нужно относиться очень серьезно.

— Ну, я расстилаю красный ковер для всех… Да, нет (перемирия, — Ред.), потому что я унаследовал страну, в которой, по его мнению, он побеждает. Эта война никогда бы не произошла, если бы я был президентом. Он даже это сказал. Это была война Джо Байдена, а не моя. Я унаследовал эту глупую войну. Эта война не должна была быть, — сказал Дональд Трамп.

Затем Трамп достал из кармана пиджака список войн, которые, по его же словам, он прекратил.

— Вы знаете, как я их развязал? Я сказал, что во многих случаях, в 60% я сказал: Если вы не прекратите воевать, я введу налоговые пошлины на обе ваши страны и вы не сможете вести бизнес с США, — сказал Дональд Трамп.

На вопрос Норы О’Доннел, почему такой подход с таможенными тарифами не работает с Путиным, Трамп ответил следующее: Во-первых, США не ведут крупного бизнеса с Россией.

По мнению Трампа, Путин действительно хочет вести бизнес с США.

— Но это сработало с Индией, и это сработало с Пакистаном, и это сработало с 60% этих стран. Я могу вам сказать, что если бы не тарифы и торговля, я бы не смог заключить эти мирные соглашения, — подчеркнул американский президент.

Он пояснил, что Индия ведет с Штатами большой бизнес и эта страна собиралась начать войну с Пакистаном. А введенные таможенные тарифы остановили это. Трамп процитировал премьер-министра Пакистана, который на днях сказал: Если бы Дональд Трамп не вмешался, сейчас бы погибли миллионы людей.

