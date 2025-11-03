В Брюсселе во вторник, 4 ноября, стартует саммит по вопросам расширения — на нем будут присутствовать лидеры стран.

Саммит по вопросам расширения ЕС: кто будет присутствовать

Этот саммит в Брюсселе называют беспрецедентным, ведь он станет определяющим для политики расширения ЕС. Президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил свое участие.

На саммите также будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, президент Мая Санду и президент Сербии Александар Вучич. Кроме того, будут три премьер-министра, представляющие Западные Балканы: Эди Рама из Албании, Милойко Спаич из Черногории и Християн Микоски из Северной Македонии, а также европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Саммит 4 ноября станет первой платформой для лидеров стран-кандидатов, где они смогут высказать свои взгляды на расширение.

По данным издания Европейская правда, Владимир Зеленский присоединится к саммиту онлайн.

Что известно о странах-кандидатах

Украина подала заявку на членство в ЕС через четыре дня после полномасштабного нападения РФ в феврале 2022 года и получила статус кандидата за беспрецедентные четыре месяца.

Молдова подала заявку неделей позже, в марте 2022 года, и одновременно получила статус кандидата. Европейская комиссия ожидает, что Молдова завершит переговоры до 2027 года.

Сербия ведет переговоры о вступлении в ЕС с 2014 года после подачи заявки в 2009 году. Но на сегодняшний день уровень национальной поддержки в стране упал до 40%.

Албания подала заявку на членство в 2009 году и сейчас является одним из лидеров, официально стремясь стать полноправным членом ЕС к 2030 году.

Черногория лидирует среди всех кандидатов: с начала переговоров в 2012 году было открыто все 33 кластера, а 7 – временно закрыли. Правительство страны планирует завершить переговоры до 2026 года и получить членство в ЕС до 2028 года.

Северная Македония ждала дольше всех – подала заявку в 2004 году.

Когда состоится саммит

Саммит будет посвящен преимуществам расширения ЕС: доступу к новым рынкам с миллионами потребителей, глобальному расширению политического влияния ЕС и укреплению демократии на всем континенте.

Сообщается, что на саммите представят отчет о прогрессе стран-кандидатов, в том числе Украины.

Европейский саммит по вопросам расширения продлится с 15:00 до 18:00 по Киеву.

