Россияне увеличили боевой радиус своих авиабомб КМПБ до примерно 200 километров, что позволяет их самолетам атаковать цели, не заходя в зону поражения средств противовоздушной обороны ВСУ.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны, пишет Телеграф.

Россия планирует применять бомбы дальностью до 200 км

В разведке уточняют, что противник планирует применять управляемые модульные планирующие бомбы (КМПБ), которые благодаря оснащению турбореактивным двигателем, получат дальность полета до 200 км.

Сейчас смотрят

Ранее россияне уже использовали подобные средства, в частности авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), дальность которых достигала 75 км.

Такие боеприпасы преимущественно использовались для ударов по объектам в прифронтовых и приграничных областях Украины.

КМПБ не станет исключением: их расчетная дальность до 200 км позволит российским самолетам избегать вхождения в зоны действия украинской ПВО. В ГУР также отметили, что враг потенциально сможет использовать такие бомбы для ударов по целям в глубине территории Украины.

Что касается комплектующих, разведка сообщает, что основные компоненты имеют китайское происхождение.

В то же время в состав фугасных авиабомб типа «Комета», которыми оснащаются все модификации УМПК, входят электронные элементы производства компаний из США и Швейцарии.

Что известно о КМПБ

В конце октября стало известно, что Россия начала серийное производство новых управляемых авиабомб, способных поражать цели на расстоянии до 200 км. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, российские конструкторы усовершенствовали универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые монтируются на обычные авиабомбы калибров 250, 500, 1,54 тыс. и 3 тыс. килограммов.

Это увеличивает дальность применения бомб и предоставляет им возможности для корректируемого наведения.

— Действительно, в течение сентября-октября РФ разрабатывала и вышла на последовательное боевое опытное использование авиационных бомб с новыми модулями управления. Они предполагают, что дальность и боевой радиус таких бомб будет равен около 200 километров, — сообщил Скибицкий.

Первые удары этими новыми боеприпасами уже зафиксировали по Днепру и другим городам Украины. Известно также, что враг работает над повышением помехоустойчивости этих систем против украинских средств радиоэлектронной борьбы.

По словам Скибицкого, в открытых источниках эти новые бомбы могут появляться под названиями Гром-1 или Гром-2.

По оценкам украинской разведки, РФ уже переходит к серийному производству этих вооружений, что усиливает воздушную угрозу для прифронтовых регионов и крупных городов Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.