Лидер Китая Си Цзиньпин провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным во время официального визита последнего в Пекин.

Стороны договорились о расширении сотрудничества в сферах энергетики, космоса и высоких технологий.

Об этом сообщают российские СМИ.

Переговоры Си Цзиньпина и Мишустина в Пекине: что известно

Встреча Си Цзиньпина и Мишустина в Пекине состоялась в Большом восточном зале Дома народных собраний и стала финальным этапом двухдневного визита российского премьера.

Перед началом официальных переговоров Си Цзиньпин и Мишустин поздоровались традиционным рукопожатием, сделали совместное фото и перешли к обсуждению ключевых направлений стратегического партнерства.

Во время встречи Мишустин передал китайскому лидеру «самые теплые слова» от Владимира Путина, подчеркнув важность поддержания стратегического партнерства между двумя странами.

— Хочу передать вам самые искренние поздравления и пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, — сказал он.

Российский премьер напомнил, что по результатам предыдущих встреч лидеров России и Китая — в мае в Москве и в сентябре в Пекине — были приняты важные решения для укрепления сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах.

Он также остановился на теме совместного празднования «юбилейного года 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией», назвав его «священной датой для дружественных народов».

По итогам встречи стороны подписали около десяти соглашений о сотрудничестве в ключевых отраслях — от спутниковой навигации, аграрного сектора и ядерной энергетики до совместных научных проектов в сфере космоса.

Среди новых договоренностей — разработка энергетических месторождений, создание высокотехнологичного оборудования, исследования Арктики и совместные инициативы по освоению Луны.

Мишустин подчеркнул, что экономические связи между Москвой и Пекином укрепляются, несмотря на глобальную нестабильность и внешнее давление, и назвал Китай ключевым партнером России в новом многополярном мире.

