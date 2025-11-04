Си Цзиньпин встретился с Мишустиным в Пекине: о чем договорились
- Мишустин и Си Цзиньпин договорились о расширении сотрудничества между Россией и Китаем в сферах энергетики, космоса, высоких технологий и промышленности.
- Подписано около десяти новых соглашений, в частности об освоении Арктики и совместных космических проектах.
Лидер Китая Си Цзиньпин провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным во время официального визита последнего в Пекин.
Стороны договорились о расширении сотрудничества в сферах энергетики, космоса и высоких технологий.
Об этом сообщают российские СМИ.
Переговоры Си Цзиньпина и Мишустина в Пекине: что известно
Встреча Си Цзиньпина и Мишустина в Пекине состоялась в Большом восточном зале Дома народных собраний и стала финальным этапом двухдневного визита российского премьера.
Перед началом официальных переговоров Си Цзиньпин и Мишустин поздоровались традиционным рукопожатием, сделали совместное фото и перешли к обсуждению ключевых направлений стратегического партнерства.
Во время встречи Мишустин передал китайскому лидеру «самые теплые слова» от Владимира Путина, подчеркнув важность поддержания стратегического партнерства между двумя странами.
— Хочу передать вам самые искренние поздравления и пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, — сказал он.
Российский премьер напомнил, что по результатам предыдущих встреч лидеров России и Китая — в мае в Москве и в сентябре в Пекине — были приняты важные решения для укрепления сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах.
Он также остановился на теме совместного празднования «юбилейного года 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией», назвав его «священной датой для дружественных народов».
По итогам встречи стороны подписали около десяти соглашений о сотрудничестве в ключевых отраслях — от спутниковой навигации, аграрного сектора и ядерной энергетики до совместных научных проектов в сфере космоса.
Среди новых договоренностей — разработка энергетических месторождений, создание высокотехнологичного оборудования, исследования Арктики и совместные инициативы по освоению Луны.
Мишустин подчеркнул, что экономические связи между Москвой и Пекином укрепляются, несмотря на глобальную нестабильность и внешнее давление, и назвал Китай ключевым партнером России в новом многополярном мире.