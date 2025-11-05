Норвегия объявила о масштабной модернизации своей 198-километровой границы с Россией, которая предусматривает установку новых ограждений, современных систем наблюдения и использование беспилотников для улучшения мониторинга.

Норвегия усиливает оборону границы с РФ

По информации Департамента полиции Норвегии, забор будет установлен в ключевых точках, в частности на Скафферхюллете, бывшем пограничном пункте в Сер-Варангере, и в Стурскуге, единственном официальном пограничном пункте с Россией.

Чиновники отметили, что вдоль границы будут развернуты современные датчики и камеры наблюдения, а на отдельных участках для улучшения воздушного мониторинга планируется использование дронов.

Начальник полиции округа Финнмарк Эллен Катрин Хетта подчеркнула, что эти меры являются частью необходимой модернизации границы.

Только забор в Скафферхюллете обойдется примерно в 400 тыс. евро. Осло уже получило от Европейской комиссии финансирование в размере примерно 16,4 млн евро для поддержки более масштабного проекта.

Подполковник Руне Риппон из Генерального штаба обороны Норвегии отметил, что военные и полиция будут тесно сотрудничать в рамках инициативы по укреплению границ.

– Ситуация с безопасностью в Европе означает, что Норвегия принимает ряд мер для усиления пограничного контроля, – сказал он.

Хотя Норвегия не является членом ЕС, она входит в Шенгенское соглашение и Европейскую экономическую зону, что позволяет тесно сотрудничать с пограничными и безопасностными структурами ЕС.

Как сообщало издание Barents Observer, в начале этого года Норвегия уже приступила к строительству более высокого и безопасного забора в Стурскуге в ответ на рост угроз со стороны России.

