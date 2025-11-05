Министр обороны страны-агрессора Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что якобы Москве целесообразно начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям на полигоне Новая земля.

Об этом он заявил во время совещания постоянных членов Совета безопасности РФ, на котором присутствовал российский диктатор Владимир Путин. Видео с этого совещания опубликовали пропагандистские издания 5 ноября.

Что заявили в РФ о подготовке к ядерным испытаниям

Белоусов утверждает, что США якобы планируют разместить ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, чье подлетное время до России составит шесть-семь минут.

Он также отметил, что США регулярно проводят учения стратегических наступательных сил, а последние такие маневры состоялись в октябре 2025 года. По его словам, во время этих учений США якобы отрабатывали превентивный ракетно-ядерный удар по России.

— Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение в сжатые сроки, — сказал министр обороны страны-агрессора.

В ответ Путин поручил Министерству иностранных дел России, Минобороны РФ и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности подготовки к ядерным испытаниям.

— Я поручаю МИД, Министерству обороны РФ, спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия, — сказал Путин.

Вскоре пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков начал оправдывать Путина, заявив, что тот якобы поручил не начинать подготовку ядерных испытаний, а изучить вопрос об их целесообразности.

Коваленко о повышении ставок в ядерных испытаниях

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что повышение ставок в ядерных испытаниях — это имитация Карибского кризиса.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин пока четко следует сценарию бывшего главы Совета Министров СССР Никиты Хрущева.

— Люди, которые долгое время изучали Россию, знают, что Путин всегда хотел переплюнуть Хрущева и считал его неудачником, проигравшим Кеннеди. В итоге, Путин будет недохрущевым. Но сам факт, вы просто представьте, какой же это больной психопат, живущий историческими параллелями, — обратил внимание Андрей Коваленко.

В среду, 5 ноября, командование глобальных ударов ВВС США осуществило испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с космической базы Ванденберг в Калифорнии.

26 октября Россия сообщила об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности 9М730 Буревестник с ядерной силовой установкой. Вскоре агентство Reuters, ссылаясь на данные норвежской разведки, сообщило, что запуск ракеты состоялся с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.

