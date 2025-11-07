Германия изучает особенности войны в Украине, чтобы противостоять РФ в будущем
- Германия изучает войну в Украине, чтобы предотвратить повторение просчетов России.
- Численность армии ФРГ увеличат до 100 тыс. к 2029 году для готовности к угрозе РФ.
- Германия расширяет присутствие в Восточной Европе, создав бригаду в Литве на 5 тыс. военных.
Германия тщательно изучает масштабное вторжение России в Украину, чтобы в будущем не позволить Кремлю ожидать скорой победы в любых конфликтах.
Германия изучает ход войны в Украине
Об этом заявил начальник обороны Германии Карстен Бройер, сообщает Reuters.
– Россия никогда не должна предполагать, что она может выиграть войну против НАТО или одного из членов Альянса, – подчеркнул Бройер.
По его словам, страны НАТО, в частности Германия, должны извлечь уроки из войны в Украине, адаптировать их для собственных нужд и создать соответствующие концепции и структуры.
– Война в Украине – наш учитель. Москва ожидала скорой победы, когда вторглась к своему соседу в 2022 году, – добавил он.
Бройер отметил, что важно предотвратить повторение таких просчетов России.
Германия готовится к потенциальному нападению РФ
Армия Германии планирует увеличить численность военнослужащих с 62 до 100 тысяч к 2029 году, чтобы отвечать новым требованиям НАТО и повысить готовность к угрозе со стороны России.
Кроме того, Германия уже расширяет свои обязательства перед союзниками в Восточной Европе, в частности сформировав немецкую бригаду в Литве численностью около 5 тысяч военных.
Напомним, что 11 сентября в Германии протестовали сирены для оповещения населения об опасности – впервые за долгое время. До конца года в Берлине планируют активировать 450 сирен.
Ранее армия ФРГ опубликовала стратегический документ, в котором признала Россию “экзистенциальной угрозой” для Германии и Европы в целом.