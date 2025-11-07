Германия тщательно изучает масштабное вторжение России в Украину, чтобы в будущем не позволить Кремлю ожидать скорой победы в любых конфликтах.

Германия изучает ход войны в Украине

Об этом заявил начальник обороны Германии Карстен Бройер, сообщает Reuters.

– Россия никогда не должна предполагать, что она может выиграть войну против НАТО или одного из членов Альянса, – подчеркнул Бройер.

По его словам, страны НАТО, в частности Германия, должны извлечь уроки из войны в Украине, адаптировать их для собственных нужд и создать соответствующие концепции и структуры.

– Война в Украине – наш учитель. Москва ожидала скорой победы, когда вторглась к своему соседу в 2022 году, – добавил он.

Бройер отметил, что важно предотвратить повторение таких просчетов России.

Германия готовится к потенциальному нападению РФ

Армия Германии планирует увеличить численность военнослужащих с 62 до 100 тысяч к 2029 году, чтобы отвечать новым требованиям НАТО и повысить готовность к угрозе со стороны России.

Кроме того, Германия уже расширяет свои обязательства перед союзниками в Восточной Европе, в частности сформировав немецкую бригаду в Литве численностью около 5 тысяч военных.

Напомним, что 11 сентября в Германии протестовали сирены для оповещения населения об опасности – впервые за долгое время. До конца года в Берлине планируют активировать 450 сирен.

Ранее армия ФРГ опубликовала стратегический документ, в котором признала Россию “экзистенциальной угрозой” для Германии и Европы в целом.

