Словакия не согласится на использование замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом заявил в субботу, 8 ноября, премьер-министр Роберт Фицо, пишет Bloomberg.

Фицо о замороженных российских активах

— Словакия не будет участвовать в каких-либо юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут потрачены на военные нужды в Украине, — сказал Фицо в интервью государственному телеканалу STVR.

Евросоюз рассматривает возможность использования замороженных активов Центрального банка России для поддержки Украины, которой понадобится новое финансирование уже в начале 2026 года.

Однако переговоры зашли в тупик, поскольку Бельгия требует более сильных гарантий того, что она не будет нести ответственности за риски, связанные с предлагаемыми кредитами на сумму €140 млрд ($163 млрд).

Значительная часть этих средств хранится именно в Бельгии.

Фицо, известный своей пророссийской внешнеполитической позицией, ранее угрожал заблокировать санкции против России, хотя в конечном итоге соглашался после получения определенных уступок.

Однако на этот раз он категорически отверг идею изъятия российских активов для финансирования Украины.

— Мы хотим закончить войну или подливаем масла в огонь? Мы собираемся дать Украине €140 млрд, чтобы война продолжалась. Что это значит? Что война продлится как минимум еще два года, — объяснил он свою “миротворческую позицию”.

Напомним, в пятницу, 7 ноября, состоялась техническая встреча между представителями Европейской комиссии и Бельгии.

Переговоры не привели к прорыву в вопросе использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

