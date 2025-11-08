Словакия не поддержит использование активов РФ в пользу Украины – Фицо
- Словакия не поддержит использование замороженных активов РФ для финансирования Украины.
- Премьер Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать ни в каких схемах, если средства пойдут на военные нужды.
Словакия не согласится на использование замороженных российских активов для помощи Украине.
Об этом заявил в субботу, 8 ноября, премьер-министр Роберт Фицо, пишет Bloomberg.
Фицо о замороженных российских активах
— Словакия не будет участвовать в каких-либо юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут потрачены на военные нужды в Украине, — сказал Фицо в интервью государственному телеканалу STVR.
Евросоюз рассматривает возможность использования замороженных активов Центрального банка России для поддержки Украины, которой понадобится новое финансирование уже в начале 2026 года.
Однако переговоры зашли в тупик, поскольку Бельгия требует более сильных гарантий того, что она не будет нести ответственности за риски, связанные с предлагаемыми кредитами на сумму €140 млрд ($163 млрд).
Значительная часть этих средств хранится именно в Бельгии.
Фицо, известный своей пророссийской внешнеполитической позицией, ранее угрожал заблокировать санкции против России, хотя в конечном итоге соглашался после получения определенных уступок.
Однако на этот раз он категорически отверг идею изъятия российских активов для финансирования Украины.
— Мы хотим закончить войну или подливаем масла в огонь? Мы собираемся дать Украине €140 млрд, чтобы война продолжалась. Что это значит? Что война продлится как минимум еще два года, — объяснил он свою “миротворческую позицию”.
Напомним, в пятницу, 7 ноября, состоялась техническая встреча между представителями Европейской комиссии и Бельгии.
Переговоры не привели к прорыву в вопросе использования замороженных российских активов для поддержки Украины.