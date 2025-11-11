Европейская комиссия приступила к работе над созданием нового разведывательного подразделения под руководством президента Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом сообщает Financial Times.

Разведывательное подразделение в Еврокомиссии: что известно

По данным издания, подразделение будет работать в рамках генерального секретариата Комиссии и привлекать сотрудников из различных разведывательных структур ЕС.

Это позволит объединить имеющиеся данные, которые в настоящее время хранятся в разных странах, и сделать их более полезными для принятия решений на уровне ЕС.

Решение о создании органа стало следствием полномасштабного вторжения России в Украину и сигналов со стороны США о возможном сокращении поддержки Европы в сфере безопасности.

Как отмечают источники, Еврокомиссия стремится повысить собственные возможности в разведывательной сфере и уменьшить зависимость от внешних партнеров.

В то же время против создания нового подразделения выступают представители дипломатической службы ЕС, которые занимаются Разведывательно-ситуационным центром Евросоюза (Intcen).

Они опасаются дублирования функций и возможного ослабления существующей структуры. К тому же план еще не согласован всеми 27 странами-членами ЕС.

Представитель Еврокомиссии пояснил Financial Times, что концепция подразделения еще разрабатывается, а временные рамки его запуска пока не определены.

Новая структура будет опираться на имеющийся опыт Комиссии и тесно сотрудничать с дипломатической службой ЕС и национальными разведывательными органами.

Как отмечают в Financial Times, обмен разведданными в ЕС традиционно является деликатной темой.

Крупные государства, такие как Франция, с осторожностью делятся чувствительной информацией, а страны с пророссийскими правительствами, например Венгрия, еще больше затрудняют сотрудничество. Однако в настоящее время растет обеспокоенность по поводу эффективности Intcen, особенно во время гибридной войны России против Европы.

Идея нового подразделения появилась после того, как фон дер Ляйен создала специальный «колледж безопасности» для своих уполномоченных, чтобы они получали полную информацию об угрозах и разведывательные данные.

Обмен разведданными в ЕС активно развивается со времен терактов 11 сентября 2001 года, когда ведущие страны Европы начали объединять секретные оценки безопасности.

В 2011 году этот процесс был институционализирован и передан под дипломатическую службу ЕС.

Новый орган призван повысить эффективность обмена данными и оперативность реагирования Евросоюза на угрозы, в частности со стороны России и в сфере гибридной войны.

