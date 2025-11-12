Нефтегазовые доходы российского бюджета сократятся как минимум на $37 млрд по итогам 2025 года.

Об этом в ежедневном обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Потери доходов РФ в 2025 году: что известно

Владимир Зеленский отметил, что в этом году впервые с начала войны Украины с Россией удалось зафиксировать заметное снижение добычи и переработки российской нефти.

– Нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются, и по итогам этого года Россия потеряет не менее $37 млрд бюджетных нефтегазовых доходов. И еще десятки миллиардов долларов теряют российские нефтяные компании и в целом энергетический сектор, – рассказал президент.

Он пояснил, что все это ограничивает российскую военную машину и доказывает эффективность санкций против Кремля.

Зеленский добавил, что уже определены направления дальнейшего санкционного давления. Он поблагодарил всех партнеров, которые наносят юридические удары по судам российского нефтяного флота.

По его словам, агрессоры начали использовать меньше танкеров.

Отдельно президент подчеркнул, что обсуждал меры по возвращению домой украинских детей, которые были похищены россиянами.

