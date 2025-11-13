Восемь стран НАТО объявили о новом пакете помощи для Украины в размере $500 млн на военную технику и боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба союза.

$500 млн для Украины: что известно

Речь идет о восьми странах НАТО – Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Литве, Латвии, Норвегии и Швеции.

– Объявили о финансировании совместного пакета военного оборудования и боеприпасов для Украины на сумму $500 млн, поставляемых из Соединенных Штатов, в рамках инициативы НАТО Перечень приоритетных потребностей Украины (PURL), – говорится в сообщении.

Об этой инициативе одобрительно отозвался генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который отметил, что северные и балтийские союзники активизируют финансирование дальнейшего пакета критически важного военного оборудования для Украины.

Рютте пообещал, что союзники по НАТО будут продолжать поставлять необходимое для нашей страны.

