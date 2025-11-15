Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Германии ракет Standard Missile на сумму около $3,5 млрд.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

США продадут Германии ракеты для ПВО: что известно

Агентство уже выдало необходимую сертификацию и сообщило об этом Конгрессу США.

Согласно плану, правительство Германии может приобрести до 173 ракет Standard Missile 6 (SM-6) Block I и до 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC, а также различное сопутствующее оборудование. С

Общая стоимость сделки оценивается в $3,5 млрд.

В сообщении отмечается, что сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем усиления обороноспособности союзника по НАТО, который играет ключевую роль в стабильности и экономическом развитии Европы.

Ожидается, что поставка ракет и сопутствующего оборудования поможет Германии эффективно реагировать на современные и будущие угрозы, обеспечивая интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону.

Новые средства могут быть развернуты на будущих боевых кораблях класса F127, оснащенных системой вооружения Aegis, а также улучшат способность Германии действовать совместно с вооруженными силами США и других союзников.

