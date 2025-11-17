Если боевые действия в Украине будут прекращены благодаря мирному соглашению, то украинские войска могут сыграть ключевую роль в укреплении северо-восточного фланга НАТО.

Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает Politico.

Еврокомиссар предлагает разместить в Литве батальоны ВСУ

– Было бы хорошо, если бы испытанная в боях украинская армия, после установления мира в Украине, была готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона, начиная с Балтийского региона и Литвы, рядом с немецкой бригадой и ротационными американскими батальонами, – сказал Кубилюс в Вильнюсе.

Он отметил, что на данный момент это очень отдаленная перспектива, ведь российская армия продолжает вести кровавую войну на восточной территории Украины, а диктатор Владимир Путин не проявляет никаких признаков заинтересованности в компромиссе, который мог бы положить конец боевым действиям.

Однако Украина, как пишет издание, имеет самые опытные Вооруженные силы в Европе, что было бы бесценным для других союзников.

Кубилюс подчеркнул, что любое развертывание украинских войск не повлияет на решение Германии отправить бронетанковую бригаду в Литву, на присутствие американских войск в регионе и на положение статьи 5 НАТО о совместной обороне.

– Мы, литовцы, из истории знаем, что для безопасности лучше иметь несколько гарантий, – сказал он, добавив, что статья 5 НАТО должна быть подкреплена собственными положениями ЕС о безопасности “с четким механизмом их выполнения”.

Ранее сообщалось, что Германия готовится развернуть в Литве постоянную бригаду военнослужащих, которая будет состоять ориентировочно из 4 тыс. человек.

Большинство военных будет базироваться на полигоне Руднинкай, недалеко от границы с Беларусью.

