Президент Финляндии Александр Стубб обратился к Дональду Трампу с призывом усилить давление на кремлевского диктатора Владимир Путина.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Вашингтону, учитывая нежелание президента РФ Владимира Путина соглашаться на прекращение огня в Украине, пора применить кнут, пишет Politico.

Он считает, что США необходимо ввести новый пакет санкций, чтобы парализовать российскую промышленность и наконец заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

— Трамп выбирает либо пряник, либо кнут. Он попробовал пряник на Аляске и в телефонном разговоре с Путиным. А когда понял, что россияне не собираются двигаться дальше и не заинтересованы в мире, Трамп выбрал кнут, — заявил Стабб, имея ввиду предложенный законопроект о санкциях против России, который пользуется широкой двухпартийной поддержкой в ​​Сенате, но который президент США пока не одобрил, но обещал это сделать.

По словам президент Финляндии, сейчас в отношении Путина применяется режим кнута, а следующим шагом должно стать принятие пакета санкций.

— Путин слушает только олигархов. В этом смысле, если олигархи в России придут к выводу, что экономически это слишком сложно, то события могут начать развиваться по-другому, — добавил Стубб.

На вопрос о том, следует ли Европе попытаться напрямую взаимодействовать с Путиным, как это предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Стубб ответил:

— Когда бы ни наступил момент (для прямых переговоров, — Ред.), а он наступит на каком-то этапе… это нужно будет скоординировать. Если мы сможем внести свой вклад… если мы сможем выступить посредниками, если мы сможем вести переговоры с украинцами, американцами, европейцами, я думаю, этого будет достаточно.

В то же время он достаточно пессимистично оценивает перспективы прекращения огня в Украине.

— Если посмотреть на ситуацию прямо сейчас, то, поговорив с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, с моими американскими и европейскими друзьями за последние несколько недель, я просто не вижу, чтобы (прекращение огня, — Ред.) было возможно, — добавил он.

По его словам, лучший способ приблизить прекращение огня — продолжать оказывать давление на Россию и поддерживать Украину.

Напомним, в октябре Трамп ввел новые санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний — Роснефть и Лукойл. Это привело к падению их акций.

В заявлении Министерства финансов США также отметили, что этот шаг ослабит способность России получать доходы для своей военной машины.

