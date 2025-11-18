Специальный посланник Дональда Трампа в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что европейские союзники США должны занять “более агрессивную” позицию в отношении Москвы и реализовывать планы по использованию замороженных активов РФ для финансирования военных усилий Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Европа должна действовать более агрессивно — Уитакер

Мэтью Уитакер сказал, что этот шаг станет “важным этапом” в укреплении сокращающегося финансирования Киева и обеспечит его “на несколько лет”, как экономически, так и военно.

— Но, по моему мнению, это также будет означать новый шаг — более агрессивную Европу. Время действовать смело для них настало, — заявил он в интервью Bloomberg Television в Берлине.

Евросоюз до сих пор пытается согласовать план использования замороженных активов РФ для обеспечения кредитного финансирования Украины.

Бельгия, государство, которое размещает большую часть этих активов в клиринговом центре Euroclear, выступила против из-за риска российских судебных исков.

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе сказал Bloomberg, что этот план является вопросом “нашего выживания”.

Европа была вынуждена взять на себя лидерство в поддержке Украины после возвращения Трампа в Белый дом.

Президент США в значительной степени прекратил финансовую и военную помощь стране, пострадавшей от войны.

Страны ЕС и Канада начали закупать американское оружие для поставки на поле боя в Украине в дополнение к существующей поддержке.

Но финансирование Украины на ближайшие два года стало ведущей темой обсуждений среди европейских союзников.

Приоритетный вариант ЕС предусматривает использование новых юридических подходов, хотя чиновники подчеркивают, что речь не идет о конфискации активов российского центробанка.

Среди других вариантов — финансирование странами-членами не менее €90 млрд ($104 млрд) грантов на 2026-2027 годы или привлечение совместного долга ЕС для выдачи кредита.

