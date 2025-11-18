Зеленский и Уиткофф встретятся в Турции – СМИ
В среду, 19 ноября, президент Владимир Зеленский в Турции проведет переговоры со специальным представителем США Стивом Уиткоффом.
Об этом сообщил журналист Reuters Ахмед Рашид со ссылкой на турецкий источник.
Встреча Зеленского с Уиткоффом: что известно
По данным журналиста, Стив Уиткофф посетит Турцию и присоединится к запланированным переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Информацию о своем визите подтвердил и сам Зеленский, отметив в утреннем обращении, что готовит активизацию переговоров и имеет наработанные решения, которые предложит партнерам.
Президент подчеркнул, что команда работает над приближением окончания войны, а также над обменами и возвращением пленных.
Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров вскоре после своего визита в Турцию сообщил, что стороны возобновили переговоры о новом обмене пленными.
Умеров заявил, что РФ планирует освободить 1 200 украинцев.
Российские СМИ также писали, что Киев и Москва имеют экспертные контакты по поводу будущих обменов.