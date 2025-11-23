“Мирный план” Трампа, скорее всего, не будет утвержден сторонами до четверга, 27 ноября, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Дедлайн Трамп по “мирному плану”

Канцлер Германии Фридрих Мерц не уверен, что приемлемое для Украины решение на основе плана США из 28 пунктов будет найдено к установленному президентом Дональдом Трампом сроку.

— Сегодня воскресенье. Президент Трамп планирует достичь соглашения в четверг. Мы пока очень далеки от этого. Это не значит, что достичь соглашения совершенно невозможно… Но я сомневаюсь, что такой результат возможен, учитывая нынешние разногласия, — заявил Мерц в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что Белый дом настаивает на том, чтобы “мирный план” США был принят Украиной ко Дню благодарения, до 27 ноября.

Сейчас смотрят

При этом Трамп также говорил, что хотя и дал Украине срок до четверга, это не “окончательное предложение” и сроки могут быть продлены, если дела “пойдут хорошо”.

К тому же, глава Штатов отметил, что предложенный “мирный план” не является окончательным.

В комментарии Фактам ICTV политические аналитики назвали три главных риска “мирного плана” США и объяснили, каким должен быть ответ Украины.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.