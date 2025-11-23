Лидеры Украины не проявили никакой благодарности за усилия США, а Европа продолжает покупать нефть у России, заявил Дональд Трамп.

Трамп снова упрекнул Украину в неблагодарности за помощь в войне

В публикации в Truth Social Дональд Трамп раскритиковал Украину за якобы отсутствие благодарности за помощь США в прекращении войны.

— Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать российскую нефть. США продолжают продавать огромные объемы вооружений НАТО для их передачи Украине, — сказал Трамп.

Также он снова повторил, что война между Украиной и Россией, по его словам, не началась бы, если бы именно он был президентом.

Напомним, что в Женеве проходят встречи по обсуждению “мирного плана” Трампа. Президент Владимир Зеленский уже получил первые краткие отчеты команды о результатах встреч и бесед в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Трамп не собирается снимать с РФ санкции, однако настаивает на принятии Украиной “мирного плана” до четверга, 27 ноября. При этом он отметил, что эта дата не является окончательной.

