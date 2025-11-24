В Польше арестовали третьего украинца по делу о диверсиях на железной дороге
- Национальная прокуратура Польши выдвинула обвинение еще одному гражданину Украины по делу о диверсиях на железной дороге.
- Следствие установило, что Владимир Б. помогал исполнителям диверсий в разведке местности и подготовке к ее совершению.
Национальная прокуратура Польши предъявила обвинение третьему лицу в связи с диверсией на железнодорожной инфраструктуре.
Об этом заявил представитель прокуратуры, сообщает RMF24.
Диверсия на железной дороге в Польше: предъявлено обвинение третьему лицу
Речь идет о гражданине Украины Владимире Б., который в настоящее время находится под стражей.
Прокурор предъявил ему обвинение в пособничестве диверсиям, совершенным 15-16 ноября на объектах железной дороги.
По данным следствия, Владимир Б. помог непосредственным исполнителям преступления, содействуя им в разведке местности и подготовке дальнейших действий, связанных с диверсиями на железнодорожных путях в населенных пунктах Мика и Голомб.
Мужчину задержали 20 ноября сотрудники Центрального следственного бюро полиции.
Через два дня прокурор Мазовецкого управления Национальной прокуратуры предъявил Владимиру Б. обвинение в пособничестве Александру К. и Евгению И., которые совершили диверсии 15-16 ноября и действовали в интересах российской разведки.
Что известно о диверсии на польской железной дороге
Напомним, 19 ноября в Польше двум украинцам предъявили обвинение в диверсии террористического характера.
Их фамилии не разглашались, были обнародованы только имена. Мужчинам грозит пожизненное заключение.
По информации СМИ, украинцев, которых подозревают в подрыве железнодорожного пути между Люблином и Варшавой по заказу России, якобы зовут Евгением Ивановым и Александром Кононовым.
Сообщается, что они въехали в Польшу по фальшивым документам и находились в стране несколько часов.
После этих событий Польша приняла решение закрыть последнее действующее консульство Российской Федерации в Гданьске.