Национальная прокуратура Польши предъявила обвинение третьему лицу в связи с диверсией на железнодорожной инфраструктуре.

Об этом заявил представитель прокуратуры, сообщает RMF24.

Диверсия на железной дороге в Польше: предъявлено обвинение третьему лицу

Речь идет о гражданине Украины Владимире Б., который в настоящее время находится под стражей.

Прокурор предъявил ему обвинение в пособничестве диверсиям, совершенным 15-16 ноября на объектах железной дороги.

По данным следствия, Владимир Б. помог непосредственным исполнителям преступления, содействуя им в разведке местности и подготовке дальнейших действий, связанных с диверсиями на железнодорожных путях в населенных пунктах Мика и Голомб.

Мужчину задержали 20 ноября сотрудники Центрального следственного бюро полиции.

Через два дня прокурор Мазовецкого управления Национальной прокуратуры предъявил Владимиру Б. обвинение в пособничестве Александру К. и Евгению И., которые совершили диверсии 15-16 ноября и действовали в интересах российской разведки.

Что известно о диверсии на польской железной дороге

Напомним, 19 ноября в Польше двум украинцам предъявили обвинение в диверсии террористического характера.

Их фамилии не разглашались, были обнародованы только имена. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

По информации СМИ, украинцев, которых подозревают в подрыве железнодорожного пути между Люблином и Варшавой по заказу России, якобы зовут Евгением Ивановым и Александром Кононовым.

Сообщается, что они въехали в Польшу по фальшивым документам и находились в стране несколько часов.

После этих событий Польша приняла решение закрыть последнее действующее консульство Российской Федерации в Гданьске.

