Белый дом о мирном соглашении: нужно урегулировать несколько деликатных деталей
- США достигли значительного прогресса в мирных переговорах между Украиной и Россией, но необходимо согласовать несколько деликатных деталей.
- Самый чувствительный вопрос территориальных уступок будет обсуждаться лицом к лицу между президентами Трампом и Зеленским.
США достигли значительного прогресса в направлении достижения мирного соглашения между Украиной и РФ. Однако необходимо согласовать “несколько деликатных, но не непреодолимых деталей”.
Об этом сообщила в сети Х пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
США достигли прогресса в мирном соглашении — Левитт
— В течение прошлой недели Соединенные Штаты достигли огромного прогресса на пути к мирному соглашению, пригласив Украину и Россию за стол переговоров. Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США, — написала она в соцсети Х.
Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, Вашингтон согласился усилить гарантии безопасности для Украины.
По договоренности сторон, вопрос возможных территориальных уступок должен быть обсужден тет-а-тет между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
— США согласились усилить проект гарантий безопасности, предложенный вместе с первоначальным планом из 28 пунктов, — отмечает издание со ссылкой на украинских чиновников.
Axios также сообщает, что “стороны договорились, что самый чувствительный вопрос территориальных уступок будет обсужден лицом к лицу между президентами Трампом и Зеленским”.
Согласно данным источников, украинская и американская делегации согласовали другие блоки вопросов, которые не касаются непосредственно завершения войны в Украине.
Речь идет о будущей роли НАТО, структуре европейской безопасности и дальнейших отношениях между Соединенными Штатами и Россией. Эти темы не будут включены в рамочный документ.
Издание также обращает внимание на позицию российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
По его словам, Москва не примет новый документ, если он будет отступать от договоренностей, которых Трамп и Путин якобы достигли во время их встречи на Аляске.
Встреча Зеленского и Трампа состоится в ноябре
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о конструктивных и результативных переговорах в Женеве между украинской и американской делегациями.
Он отметил, что стороны достигли общего понимания ключевых условий будущего соглашения, которые обсуждались на этих встречах.
По его словам, сейчас Украина рассчитывает на поддержку европейских партнеров в продолжении работы над договоренностями.
Умеров сообщил, что Киев ожидает организации визита президента Украины в США “в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом”.