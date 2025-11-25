США достигли значительного прогресса в направлении достижения мирного соглашения между Украиной и РФ. Однако необходимо согласовать “несколько деликатных, но не непреодолимых деталей”.

Об этом сообщила в сети Х пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

США достигли прогресса в мирном соглашении — Левитт

— В течение прошлой недели Соединенные Штаты достигли огромного прогресса на пути к мирному соглашению, пригласив Украину и Россию за стол переговоров. Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США, — написала она в соцсети Х.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, Вашингтон согласился усилить гарантии безопасности для Украины.

По договоренности сторон, вопрос возможных территориальных уступок должен быть обсужден тет-а-тет между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

— США согласились усилить проект гарантий безопасности, предложенный вместе с первоначальным планом из 28 пунктов, — отмечает издание со ссылкой на украинских чиновников.

Axios также сообщает, что “стороны договорились, что самый чувствительный вопрос территориальных уступок будет обсужден лицом к лицу между президентами Трампом и Зеленским”.

Согласно данным источников, украинская и американская делегации согласовали другие блоки вопросов, которые не касаются непосредственно завершения войны в Украине.

Речь идет о будущей роли НАТО, структуре европейской безопасности и дальнейших отношениях между Соединенными Штатами и Россией. Эти темы не будут включены в рамочный документ.

Издание также обращает внимание на позицию российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

По его словам, Москва не примет новый документ, если он будет отступать от договоренностей, которых Трамп и Путин якобы достигли во время их встречи на Аляске.

Встреча Зеленского и Трампа состоится в ноябре

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о конструктивных и результативных переговорах в Женеве между украинской и американской делегациями.

Он отметил, что стороны достигли общего понимания ключевых условий будущего соглашения, которые обсуждались на этих встречах.

По его словам, сейчас Украина рассчитывает на поддержку европейских партнеров в продолжении работы над договоренностями.

Умеров сообщил, что Киев ожидает организации визита президента Украины в США “в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом”.

