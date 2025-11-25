Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным только после того, как мирное соглашение о завершении войны будет окончательно одобрено или оно будет находиться на завершающем этапе согласования.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп сказал, при каком условии встретиться с Зеленским

— Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательным или будет находиться на завершающей стадии, — подчеркнул Трамп.

Он сообщил, что за последнюю неделю его команда достигла «огромного прогресса» в подготовке мирного плана.

Первоначальный документ, разработанный США и состоявший из 28 пунктов, был уточнен с участием украинских и российских представителей.

По словам Трампа, в настоящее время нерешенными остаются лишь несколько положений.

— Первоначальный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с участием обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия, — отметил он.

Трамп сообщил, что специальный посланник США Стив Виткофф в ближайшее время встретится с президентом РФ в Москве, а министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл проведет переговоры с украинской стороной.

Сам ход мирных консультаций Трамп планирует контролировать вместе с вице-президентом Джей Ди Венсом, государственным секретарем Марко Рубио, министром обороны Пит Хэгсет и руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

