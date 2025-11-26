Россияне ощущают влияние войны в Украине в своей повседневной жизни.

Россияне ощущают экономические потери от войны Путина

Десятки регионов РФ подвергаются ударам беспилотников и ракет по объектам энергетики и жилым домам, а экономический двигатель страны дает сбои, пишет Bloomberg.

Отмечается, что домохозяйства сокращают расходы на продукты питания, а компании в сталелитейном, горнодобывающем и энергетическом секторах испытывают трудности.

— Поскольку война президента Владимира Путина против Украины вступает в четвертую зиму, россиянам приходится мириться с ее растущим влиянием практически на каждый аспект их повседневной жизни, — пишет издание.

Ожидается, что экономические последствия усугубятся из-за роста инфляции, ослабления потребительского спроса, увеличения государственного долга и введения новых налогов, включая налог на добавленную стоимость и технологический сбор.

Bloomberg пишет, что последствия наступают как раз в тот момент, когда США в рамках мер по достижению мира оказывают давление, чтобы ограничить потоки нефтегазовых доходов в Москву.

— Судя по общим экономическим показателям, в интересах России было бы прекратить войну сейчас. Тем не менее, чтобы желать положить конец войне, нужно увидеть край обрыва. Россия пока там не находится, — заявил директор Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев.

Если этого не осознать, жизнь населения России неизбежно ухудшится, прежде чем появится возможность надеяться на улучшение.

— Цены сейчас растут быстрее, чем зарплаты, — сказала 27-летняя Елена, менеджер ивент-агентства из Московской области.

Как отмечает издание, пообщавшись с женщиной, она изменила свои покупательские привычки, покупая меньше одежды и больше отечественных брендов, поскольку импорт стал слишком дорогим.

Это резко контрастирует с ситуацией в начале полномасштабной войны, когда валовой внутренний продукт рос на фоне военных инвестиций, которые привели к повышению заработной платы почти на 20% в 2024 году. А это способствовало росту потребительского спроса, хотя и способствовало инфляции.

Bloomberg напоминает, что в октябре 2024 года Центральный банк России повысил ставки до рекордных 21%, чтобы снизить инфляцию.

Инфляция снизилась примерно до 6,8% в начале ноября, но основная причина — ослабление потребительского спроса, говорится в последнем докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. В частности, россияне сокращают расходы на продукты питания, согласно данным СберИндекса — платформы открытых данных Сбербанка, которая отслеживает доходы, расходы и деловую активность в режиме реального времени.

— Средний еженедельный чек на продукты за последние годы вырос более чем вдвое», — рассказал 40-летний Денис, менеджер из Тамбова, что в центральной части России.

По данным газеты Коммерсант, продажи молока, свинины, гречневой крупы и риса в сентябре и октябре упали на 8–10%.

В российском секторе розничной торговли происходят серьёзные перемены. На долю магазинов одежды пришлось 45% всех закрытий магазинов в третьем квартале, причём, по данным местных СМИ , закрылась почти каждая вторая торговая точка . По данным государственной Российской газеты, рынок электроники переживает самое резкое падение спроса за последние 30 лет, поскольку покупатели откладывают крупные покупки.

К тому же, продажи автомобилей также сократились почти на четверть за первые девять месяцев года.

Также удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и портам от Черного до Балтийского моря усугубили кризис на внутреннем рынке топлива. А это привело к резкому росту цен с конца августа.

При этом и спрос на сталь в строительстве снизился на 10%, а в машиностроении — на 32%. Добыча угля переживает худшую ситуацию за десятилетие: крупные компании сокращают добычу.

Доходы от продажи нефти и газа в январе-октябре сократились более чем на 1/5 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,5 трлн рублей, согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных Министерства финансов.

— Иммунитет российской экономики серькзно ослаблен. Системный кризис в 2026 году, возможно, и не наступит, но устойчивое ухудшение экономической ситуации продолжится, — заявил руководитель Центра исследований экономической политики МГУ имени М.В. Ломоносова Олег Буклемишев.

Он отметил, что Путин должен закончить войну, чтобы экономика продолжала нормально функционировать.

