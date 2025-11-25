Агентство Bloomberg обнародовало аудиозапись разговора между Ушаковым и руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

В ходе диалога они обсуждали механизм, по которому российский вариант “мирного плана” должен был быть передан команде Дональда Трампа. По замыслу, американцы должны были представить эти предложения как собственную инициативу.

Разговор Ушакова и Дмитриева о “мирном плане”

Разговор состоялся 29 октября.

Чиновники РФ размышляли над тем, как передать документ Стиву Уиткоффу, спецпосланнику американского президента по России.

По их замыслу, Уиткофф должен был получить российский черновой вариант договоренностей и выдать его за собственный план урегулирования войны против Украины.

Во время дискуссии Дмитриев предложил передать материал “неформально”, чтобы американская сторона могла представить его как авторскую разработку.

Он также выразил надежду, что текст останется “максимально близким” к исходной российской версии.

— Нет, смотрите. Мне кажется, вот эта бумага, просто мы сделаем как бы в нашей позиции и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней, — говорится в сообщении.

Ушаков выразил сомнения по поводу такой схемы. Помощник Путина беспокоился, что Уиткофф может изменить содержание плана, а затем заявить, якобы эти изменения были согласованы с Москвой, что приведет к искажению российских требований.

Дмитриев в ответ пообещал Ушакову попросить Уиткоффа оставить формулировку “слово в слово” и заверил, что все будет сделано “аккуратно”.

Он также добавил, что Ушаков будет иметь возможность лично обсудить документ с Уиткоффом впоследствии.

Кроме того, выяснилось, что американская сторона, получив российский документ, вероятно, даже не попыталась сделать качественный перевод — текст просто пропустили через автоматический переводчик.

Расшифровка разговора Ушакова и Дмитриева

Ушаков: Алло.

Дмитриев: Юрий Викторович.

Ушаков: Да, Кирилл Александрович, ну, я все туда отправил. Завтра поговорим.

Дмитриев: Ну, прекрасно, прекрасно. Да, да, да. Я прилетел в Саудовскую Аравию. Но мне кажется, это очень важно, потому что это действительно хороший путь вперед.

Ушаков: Ну, нам нужен максимум, разве нет? Как ты считаешь? Иначе зачем что-либо передавать?

Дмитриев: Нет, смотрите. Мне кажется, мы просто сделаем этот документ в соответствии с нашей позицией, и я неформально его передам, дав понять, что все это неформально. А они пусть делают как свое. Но я думаю, они не возьмут точно нашу версию, но по крайней мере она будет максимально приближенной.

Ушаков: Ну, в этом-то и дело. Они могут не взять и сказать, что это было согласовано с нами. Вот этого я и боюсь.

Дмитриев: Нет, нет, нет. Я скажу точно так, как вы скажете, слово в слово.

Ушаков: Они могут потом перекрутить, вот и все. Такой риск есть. Есть. Ну, ладно, неважно. Посмотрим.

Дмитриев: Да, мне кажется, вы потом сможете поговорить со Стивом об этом документе. Мы все сделаем аккуратно.

Ушаков: [Неразборчиво]

Дмитриев: Большое вам спасибо, Юрий Викторович. Большое спасибо, спасибо. До свидания.

Источник : Украинская правда

